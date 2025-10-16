Ana Mena vuelve con 'Lárgate': "Estaba nerviosa por el tiempo de silencio, esta canción siempre me dio seguridad"

Después de más de un año sin lanzar música, Ana Mena vuelve a los ruedos a lo grande con Lárgate, una balada oscura con la que la artista deja atrás el romanticismo para ir a por su ex con todo. Y no solo eso: la artista marca un antes y un después en madurez, transparencia y sinceridad en sus letras.

Pese a lo arriesgado del primer single de su próximo proyecto, la malagueña nos cuenta en una entrevista con Europa FM que nunca tuvo dudas en volver con este tema al panorama musical: "Estaba nerviosa por el tiempo de silencio, la canción siempre me dio seguridad".

Ana Mena ha frenado después de años sin parar ni un segundo, desafiando a los veloces tiempos de producción en la cultura y cambiando el ritmo para cumplir con sus metas. Así estos meses los ha dedicado a estar con sus seres queridos, volver a enamorarse, viajar... Y todo ello sin dejar de componer. "Quiero estar siempre en ese mínimo de calidad que me autoimpongo y a veces es bastante difícil por los ritmos frenéticos que nos dictan", defiende.

Su miedo a que la nueva canción no calara en el público por este tiempo de reposo se le fue rápido al ver el recibimiento de Lárgate. "La gente está jugando con ella y se lo está tomando a risa", recoge la cantante, quien también tiene muy claro cómo contestar a las críticas sobre que esa letra tan explícita sobre desear la muerte no podría ser cantada por hombres actualmente: "Los hombres cantan muchas otras cosas, no les decimos nada y las bailamos en discotecas".

Ana Mena defiende que actualmente es "una chica más escarmentada" y se muestra orgullosa del momento profesional en el que se encuentra. Pero eso no le hace "renegar" de su trayectoria hasta ahora, pese a que nos confirma que en el videoclip de Lárgate sí que muestra cómo deja atrás su "era de Las 12": "Era una manera de dar a entender que viene lo nuevo".

No obstante, no sabe qué sonido tendrá todavía su próxima etapa: "No me voy a poner demasiado conceptual, voy a jugar con lo que me gusta. Arriesgamos un poco y se va a notar una evolución, pero sobre todo en las letras". La diva del pop asegura que la gente la va a poder conocer "un montón".

"Desenfada" y dándole "igual todo", Ana Mena nos confiesa que ha aprendido a quererse "mucho", y eso le hace dar lo mejor de ella misma en las relaciones, por lo que valora más que nunca "la lealtad y la confianza".

"Ojalá" una colaboración con Aitana

"Ella y la gente saben que mi voluntad está ahí por y para hacerlo, lo he intentado alguna vez y ojalá encontremos el tema perfecto", nos desvela Ana Mena sobre una posible colaboración con Aitana. Y es que saltaron las alarma ante esta posibilidad cuando la intérprete de 6 de febrero felicitó a la malagueña por Lárgate. "Sería maravilloso por nosotras y por la escena femenina que cada vez coge más relevancia", insiste la artista, que también está abierta a hacer un blackout al puro estilo de las divas de Argentina, incluyendo a Lola Índigo en la ecuación.

"Para mí solo se tiene que dar una buena canción, la verdad. Yo lo he propuesto alguna vez. Se tiene que dar, hay que confiar", comparte la intérprete de Lentamente.

Su paso por Tokio este año es solo el primero de más proyectos que la artista planea para Japón. "Después de mucho tiempo intentándolo y trabajándolo, por fin se da", explica la artista sobre aquel concierto, pues le "fascina la escena" y siente a día de hoy que "fue una locura" actuar allí. Esta proyección internacional que traspasa la lengua española también ha llegado a Francia, donde Ana Mena acaba de conseguir Disco de Oro con Madrid City, lo que para ella "ha sido una gran sorpresa".

Aunque ella "no diría que es Tres metros sobre el cielo" para una nueva generación, todos esperamos con ganas ver Ídolos, su nueva película junto a Óscar Casas sobre el mundo de Moto GP. La artista se muestra emocionada con este proyecto que marca un antes y un después en cómo se refleja el mundo del motociclismo en la ficción, pero también en la propia vida de la artista, pues fue el lugar donde surgió su amor con Óscar Casas.