Ana Mena irradia magnetismo en su concierto de Madrid pese al calor

A las 19:45, ante un sol radiante, Ana Mena ha aparecido en el escenario del Iberdrola Music Festival de Madrid, donde la malagueña ha compartido cartel con Álvaro de Luna, Manuel Carrasco o Lenny Kravitz este sábado 27 de junio. La artista tenía el reto de hacer disfrutar al público a pesar del calor... y así lo ha hecho.

Este verano, Ana Mena está recorriendo numerosos festivales de España con el Summer Affair Tour, una gira que sirve de previa al futuro lanzamiento de su nuevo álbum. Mientras ultima los últimos detalles del proyecto, la cantante está reencontrándose con el público con un espectáculo marcado por grandes éxitos, la presencia de ocho bailarines y una banda dirigida por Víctor Elías.

Durante el concierto de una hora, la malagueña ha hecho referencia varias veces al "caloret", al que ha intentado hacer frente con unos ventiladores situados en el extremo del escenario. Así, ante una gran plataforma como puesta en escena, Ana Mena ha aparecido con un conjunto blanco con plumas y diadema para interpretar Carita triste, a cuya actuación ha incorporado un dance break con parte de suelo con el que termina elevada por sus bailarines —entre los que destaca Pol, quien formó parte del cuerpo de baile de Chanel en Eurovisión—.

Ana Mena, elevada por sus bailarines en Madrid | EFE / Fernando Villar

Con Solo, Ana Mena ha desplegado pirotecnia con fuego, el cual ha elevado todavía más la temperatura. Durante el estribillo, la cantante y sus cuatro bailarinas se han enfrentado cara a cara a los bailarines masculinos: "Solo tú te vas a quedar / Con una mano alante' y otra mano atrás".

Tras Un beso de improviso, la artista ha concedido un discurso de presentación: "Cuantísima gente. Qué fuerte", ha empezado diciendo. Según datos de la organización, el festival ha congregado a unas 35.000 personas. "El público de Madrid nunca en la vida me defrauda. Hacía dos años que no tocaba aquí. Tenía ganas de volver al escenario. Os quiero de todo corazón. Voy a beber un poquito de agua; debéis estar pasando un caloret tremendo. Aquí vamos a montar una fiesta", ha añadido.

Pero, antes de la fiesta, Ana Mena ha querido interpretar "una canción muy especial con una letra que en su momento fue un poquito polémica, pero es de broma", ha dicho. Así, ha empezado a sonar Lárgate sin la presencia de los bailarines para centrar toda la atención en la composición: "Tengo diez mil maneras para matarte / Y así ya no verte".

Ana Mena: "Me estáis haciendo muy feliz"

Con A un paso de la luna ha vuelto el cuerpo de baile, que acto seguido ha desplegado su lado más sensual durante la actuación de pa ti toa <3, la reciente colaboración de Ana Mena con Lola Índigo con la que pretenden sonar con fuerza este verano.

Tras un interludio donde los bailarines han mostrado sus mejores habilidades por separado, la artista ha reaparecido en el escenario para vivir el momento más íntimo del show con una versión acústica de Quiero decirte al ritmo de la guitarra española. Sin embargo, a mitad de la canción, Ana Mena ha recuperado a los bailarines y al resto de la banda para continuar con la fiesta prometida. "Me estáis haciendo muy feliz", ha dicho tras soltar confeti en la nota alta del tema.

Ana Mena durante su concierto en Madrid | EFE / Fernando Villar

"Ayer ganó España. ¿Estamos contentos?", ha comentado para presentar su tema Un clásico. Y, de nuevo, un apunte sobre las altas temperaturas: "Dios, qué calor". El concierto ha seguido con un arreglo electrónico de Se iluminaba, tras el que ha celebrado la presencia de su familia y sus amigos entre el público: "Estoy emocionada porque este concierto está casi llegando a su fin. Estoy agradecidísima por la energía, por el cariño. Esta gira para mí es lo que más me apetecía hacer este año, sin ninguna duda. Gracias a vosotros, nosotros estamos aquí", ha dicho.

Así, se han sucedido tres de los mayores éxitos de Ana Mena: Música ligera —donde los bailarines han vuelto a elevarla para interpretar la nota alta—, Madrid City y Las 12, donde ha vuelto la pirotecnia para cerrar un concierto lleno de baile y energía que consagra a la malagueña como una de las artistas españolas con más hits del momento.