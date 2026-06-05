Fechas y ciudades del 'Summer Affair Tour' de Ana Mena, su gira de festivales

¡Ana Mena está de vuelta!

La artista continúa creando y dándole forma a su próximo disco, pero después de unos meses de descanso la malagueña ha cogido fuerzas para volver a los escenarios a través de festivales.

La intérprete de Las 12 demostró que la tarima es su hábitat natural al aparecer por sorpresa en el festival de Lola índigo en Granada, GRX La Feria. Allí, las andaluzas cantaron Madrid city y Moja1ta, y desde entonces se rumorea que habrá para este verano una colaboración de ambas.

Aunque ya había anunciado sus conciertos en festivales, Ana Mena lo ha hecho oficial llamándolos Summer Affair Tour, un recorrido por escenarios estivales de toda España, donde parece que la malagueña mostrará un show diferente y quién sabe si estrenará en directo alguna canción inédita.

Con esta gira veraniega la intérprete de Lentamente pasará por Tenerife, Valencia, Madrid y Castellón, entre muchas otras ciudades, dispuesta a mostrar su talento arrollador en cada show.

Todos los conciertos de Ana Mena este verano