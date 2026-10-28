Setlist de Morat para sus conciertos en Madrid: todas las canciones, en orden
Morat ha preparado un repertorio de 25 canciones para sus cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid, donde la banda colombiana promete conquistar a sus fans con himnos de su carrera y temas recientes.
Morat se marca una noche para recordar en Madrid
Concierto de Morat en Madrid: horario, cómo llegar al Movistar Arena y accesos
Tras sus conciertos en Barcelona, Pamplona, Valencia y Sevilla, Morat continúa su estancia en España desde el Movistar Arena de Madrid, donde el grupo concederá un total de cuatro conciertos los días 27, 28, 30 y 31 de octubre.
Los colombianos monopolizan la actividad de este recinto madrileño con su gira Ya es Mañana Tour, con la que presentan sobre el escenario las canciones de su quinto álbum y un repaso por toda su carrera.
Hay que tener en cuenta que Madrid no es una ciudad cualquiera para Morat, pues la banda nació hace más de diez años en las calles de la capital española: "Nuestra carrera realmente empezó aquí. Nosotros nos vinimos a vivir a Madrid cuando teníamos 17 y 18 años y empezamos a tocar en bares, a darnos a conocer, a dar conciertos para la radio… Fueron pasando cosas, pero nuestra vida como banda empezó aquí", explicó el vocalista Juan Pablo Isaza en el primer concierto de Madrid.
Setlist de Morat en Madrid
En total, Morat interpretó 25 canciones en Madrid durante el show del 27 de octubre, por lo que se espera que ocurra lo mismo el resto de días. Esta es una ocasión ideal para disfrutar de himnos del grupo como Cuando nadie ve, Cómo te atreves, No se va, Besos en guerra o su reciente Me mata.
- Llamada perdida
- Amor con hielo
- Me toca a mí
- Eclipse solar
- Aprender a quererte
- Tu cárcel (Los Bukis)
- Cuando nadie ve
- Ya es mañana
- Primeras veces
- No se va
- Antes de los 30
- Mi suerte
- MTV
- [Canción elegida por los fans]
- Dos mil algo
- Desastre natural
- Lo poco que yo quiero
- Debí suponerlo
- Cómo te atreves
- Faltas tú
- Besos en guerra
- Vuelvo a ti
- A dónde vamos
- Me mata
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