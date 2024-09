Las mejores canciones de La Oreja de Van Gogh con Leire Martínez

Te interesa Cómo Leire Martínez se convirtió en sustituta de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh

"Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años". Estas son las palabras con las que Leire Martínez ha contestado al posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, una noticia que ya ha quedado desmentida.

Lo ha hecho recientemente en una entrevista para Navarra Televisión, donde ha reconocido que está cansada de que no se la valore. "A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso", ha añadido.

Lo cierto es que la trayectoria temporal de Leire Martínez en La Oreja de Van Gogh ha superado por mucho a la de Amaia Montero, por lo que la banda no habría llegado hasta donde está sin ninguna de las dos. Por eso, en Europa FM queremos hacer un repaso a todos los años que lleva Leire en LODVG para poner en relieve su contribución a uno de los grupos musicales más reconocidos de España.

Para ello, enumeramos algunas de las mejores y más conocidas canciones de la banda desde 2008 hasta hoy, más allá de sus primeros éxitos como Rosas, Puedes contar conmigo o La playa.

'El último vals' (2008)

El álbum más exitoso de La Oreja de Van Gogh tras la marcha de Amaia Montero llegó el mismo año de la llegada de Leire Martínez, en 2008. A las cinco en el Astoria cuenta con cuatro discos de platino en España, y El último vals fue el sencillo de presentación del trabajo. Se trata de una composición de amor y de despedida: "Cómo recordarte sin mirar atrás / Yo nunca olvidaré el último vals...", dice la canción al terminar.

'Inmortal' (2008)

Al mismo disco pertenece Inmortal, otro de los singles que sigue sonando a día de hoy (y más desde que Martin Urrutia y Ruslana interpretaran el tema en Operación Triunfo 2023). Aquí, el desamor se apodera de una letra que reflexiona sobre todos los pequeños detalles que permanecen tras una ruptura. "Seré ese lunar que adorne tu piel / Una paloma cerca de donde estés / Un golpe de suerte, el café de las tres / Alguna mirada que te haga enloquecer", suena en el puente de la canción.

'Jueves' (2008)

Sin duda, la canción más melancólica de La Oreja de Van Gogh. Jueves narra una historia de amor real que nació el mismo día y en el mismo lugar donde ocurrió el atentado en los trenes Cercanías de Madrid, el 11-M. La letra de la composición está inspirada en el diario de una de las víctimas del suceso, y escucharla provoca escalofríos. "Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado / Un día especial este once de marzo / Me tomas la mano, llegamos a un túnel / Que apaga la luz...", canta Leire en la última estrofa.

Al final, el grupo se inventa un emotivo desenlace: "Te encuentro la cara, gracias a mis manos / Me vuelvo valiente y te beso en los labios / Dices que me quieres y yo te regalo / El último soplo de mi corazón".

'La niña que llora en tus fiestas' (2011)

Puro pop rock. A eso suena la canción más conocida del segundo álbum de La Oreja de Van Gogh con Leire, Cometas por el cielo. El energético ritmo de su melodía contrasta con la dureza de su letra, donde el grupo le canta a un amor no correspondido: "Mírame con la estrella polar a mis pies / Vuelvo a casa perdida otra vez / Porque no sé dejar de adorarte".

'Verano' (2016)

Cambio de álbum. Verano pertenece al disco El planeta imaginario, y en esta canción la banda escribe con nostalgia por un romance que llegó a su fin y que resultó tóxico para su protagonista, ya que sus palabras muestran una gran dependencia por la otra persona: "Vengo con una maleta / Llena de vivir sin ti / Pero nada en este viaje / Me ha hecho nunca ser feliz". Además, reconoce que ha descuidado su propio bienestar: "Y es que llego tarde como siempre / Tarde siempre para mí / Que esta noche tengo frío / Y no sé dónde dormir".

'Abrázame' (2020)

Un susurro en la tormenta es el último álbum de La Oreja de Van Gogh, donde la banda trata temas como el terrorismo (Sirenas) o el papel de la infancia en los divorcios (Galerna). Por su parte, Abrázame es una balada que le canta al amor sano y sincero: "Si has tenido que pensar / Si me lo dabas al llegar / Ese beso nació muerto", dicen los primeros versos de la canción.

'Durante una mirada' (2020)

El tecladista del grupo Xabi San Martín se une a Leire Martínez en Durante una mirada, una emotiva canción a dúo que abraza la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos cuando el amor no llega a buen puerto. La composición narra el encuentro entre dos amantes que rompieron su relación, pero que aún se añoran mutuamente.

"Y entonces, de repente, te veo entre la gente / Durante una mirada, el universo se detiene / Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende / De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre / Pero no hacemos nada y seguimos caminando / Seguimos con la vida que a los dos nos recetaron / Cada uno por su lado, muriendo por girarnos / Parpadeando rápido para disimular que estamos llorando", cuenta el estribillo.