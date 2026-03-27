Shakira añade dos nuevas fechas en su residencia en Madrid y suma 11 conciertos

La fiebre por Shakira es totalmente real.

La artista ya ha vendido más de 450.000 entradas para sus 9 conciertos en la residencia europea que tendrá sede en Madrid como parte de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y, para que ningún fan se quede sin vivir lo que será una de las mayores celebraciones de la comunidad latina, añade dos fechas más.

La colombiana anuncia así dos conciertos el sábado 10 y domingo 11 de octubre, que se suman al resto de fechas ya confirmadas y con las entradas prácticamente arrasadas.

Cómo comprar las entradas de estas nuevas fechas

Las entradas para estas nuevas fechas estarán a la venta este viernes 27 de marzo. Los interesados en adquirirlas podrán entrar a la venta a partir de las 14 horas. La artista sigue así su estrategia de lanzar las entradas desde la venta general por tramos.

Al igual que para el resto de conciertos, hay que acceder a través de www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Shakira en el Zócalo de Ciudad de México | GETTY

Esta residencia europea está congregando a fans de diversos países, reforzando el carácter internacional del proyecto. Shakira reafirma así su estrecha conexión con el público y su capacidad para congregar a cientos de miles de fans. Bajo el lema 'Es latina', este evento coincide con las celebraciones de la comunidad latina en el mundo.

Así es el estadio Shakira

La residencia europea en Madrid se celebrará en el estadio Shakira, un recinto temporal integrado en el Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche.

Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG) ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.

Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas. La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas.

Durante la residencia europea en el estadio Shakira, la ciudad acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas bajo el nombre Es Latina. La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría.

Todos las fechas de conciertos de Shakira en Madrid

De momento Shakira ha confirmado 11 conciertos con su residencia europea en Madrid: