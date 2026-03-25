Cómo comprar entradas de Shakira para sus conciertos en Madrid: horarios de la última preventa y precios

Shakira en Río de Janeiro con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Getty Images

Shakira es una de las artistas más importantes de la música en español, y por eso su residencia europea en Madrid promete ser histórica. De momento, la colombiana ha anunciado nueve conciertos entre septiembre y octubre de 2026, aunque podría añadir más. De momento, estas son las fechas oficiales:

Viernes 18 de septiembre

Sábado 19 de septiembre

Domingo 20 de septiembre

Viernes 25 de septiembre

Sábado 26 de septiembre

Domingo 27 de septiembre

Viernes 2 de octubre

Sábado 3 de octubre

Domingo 4 de octubre

Todos ellos tendrán lugar en el Estadio Shakira, un recinto temporal con aforo para 50.000 personas ubicado en Macondo Park, que será el nombre que adopte el Iberdrola Music durante la residencia la colombiana. Este amplio espacio de 185.000 metros cuadrados se encuentra situado en el distrito madrileño de Villaverde.

Cómo comprar entradas en la tercera preventa

Tras la preventa de Shakira y de SMusic, los fans aún tienen una tercera oportunidad para comprar entradas antes de la venta general. Esta última preventa comienza el jueves 26 de marzo en Live Nation, aunque las entradas estarán disponibles en tres horarios diferentes:

A las 10:00 para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre .

para los conciertos del . A las 10:30 para los conciertos del 2, 3 y 4 de octubre .

para los conciertos del . A las 12:00 para los conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre.

Recuerda que la sala de espera abre media hora antes. Además, en este proceso solo se podrán comprar un máximo de cuatro entradas por usuario.

Cuándo es la venta general

Las entradas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid salen a la venta general el viernes 27 de marzoen Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Se podrán comprar en el mismo horario que la preventa de Live Nation, aunque en este caso cada usuario puede adquirir un máximo de seis entradas.

Precios oficiales

A continuación, presentamos los precios oficiales para las entradas de Shakira en Madrid:

Entradas generales

Front Stage: 181,5 euros

Pista general: 119 euros

Terraza: 158,5 euros

PL1 grada: 158,5 euros

PL2 grada: 136 euros

PL2 PMR: 136 euros

PL3 grada: 96,5 euros

PL4 grada: 73,5 euros

Entradas VIP