Cómo comprar entradas de Shakira para sus conciertos en Madrid: horarios de la última preventa y precios
Shakira suma ya nueve conciertos con su residencia europea en Madrid, que tendrá lugar entre septiembre y octubre de 2026 en un estadio propio (y temporal). Tras las dos primeras preventas, el jueves 26 de marzo empieza la última oportunidad de comprar entradas antes de la venta general. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber.
Última hora sobre las entradas para los conciertos de Shakira en Madrid
Shakira convertirá su residencia en Madrid en un homenaje a la cultura latina
Shakira es una de las artistas más importantes de la música en español, y por eso su residencia europea en Madrid promete ser histórica. De momento, la colombiana ha anunciado nueve conciertos entre septiembre y octubre de 2026, aunque podría añadir más. De momento, estas son las fechas oficiales:
- Viernes 18 de septiembre
- Sábado 19 de septiembre
- Domingo 20 de septiembre
- Viernes 25 de septiembre
- Sábado 26 de septiembre
- Domingo 27 de septiembre
- Viernes 2 de octubre
- Sábado 3 de octubre
- Domingo 4 de octubre
Todos ellos tendrán lugar en el Estadio Shakira, un recinto temporal con aforo para 50.000 personas ubicado en Macondo Park, que será el nombre que adopte el Iberdrola Music durante la residencia la colombiana. Este amplio espacio de 185.000 metros cuadrados se encuentra situado en el distrito madrileño de Villaverde.
Cómo comprar entradas en la tercera preventa
Tras la preventa de Shakira y de SMusic, los fans aún tienen una tercera oportunidad para comprar entradas antes de la venta general. Esta última preventa comienza el jueves 26 de marzo en Live Nation, aunque las entradas estarán disponibles en tres horarios diferentes:
- A las 10:00 para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre.
- A las 10:30 para los conciertos del 2, 3 y 4 de octubre.
- A las 12:00 para los conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre.
Recuerda que la sala de espera abre media hora antes. Además, en este proceso solo se podrán comprar un máximo de cuatro entradas por usuario.
Cuándo es la venta general
Las entradas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid salen a la venta general el viernes 27 de marzoen Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Se podrán comprar en el mismo horario que la preventa de Live Nation, aunque en este caso cada usuario puede adquirir un máximo de seis entradas.
Precios oficiales
A continuación, presentamos los precios oficiales para las entradas de Shakira en Madrid:
Entradas generales
- Front Stage: 181,5 euros
- Pista general: 119 euros
- Terraza: 158,5 euros
- PL1 grada: 158,5 euros
- PL2 grada: 136 euros
- PL2 PMR: 136 euros
- PL3 grada: 96,5 euros
- PL4 grada: 73,5 euros
Entradas VIP
- Premium Early Entry VIP Package: 464 euros
- Early Entry Package: 328 euros
- Premium Seated VIP Package: 498 euros
- Seated VIP Package: 345 euros
- VIP Garden Experience: 600 euros
- VIP Terrace Experience: 1000 euros