Última hora venta general entradas Shakira en Madrid, en directo: a qué hora empieza, las fotos del Estadio Shakira, las fechas de los conciertos y más

La última vez de Shakira en Madrid

Los conciertos de Shakira en Madrid son especiales por ser el final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y porque hace ya ocho años del último concierto de la colombiana en España.

Fue el 6 de julio de 2018 en el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de la gira El Dorado World Tour, que también pasó por Madrid, Bilbao y A Coruña. Allí entonó temas tan destacados de su trayectoria como Estoy aquí, Loba, Me enamoré, Suerte, La tortura, Loca o Waka Waka.

Después de esto, la cantante brilló con su actuación en la gala de los Latin Grammy en Sevilla en 2023 pero fue algo puntual y sus fans no pudieron estar entre el público.