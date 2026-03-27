Última hora venta general entradas Shakira en Madrid, en directo: a qué hora empieza, las fotos del Estadio Shakira, las fechas de los conciertos y más
¡Ahora sí! Este viernes arranca la venta general de entradas para los conciertos de Shakira en Madrid. La cantante colombiana convertirá la capital española en sede de su residencia europea con (por ahora) nueve conciertos que ponen fin a su gira mundial Las Mujeres Ya no Lloran World Tour. Los shows serán en el Estadio Shakira, del que Shakira ha compartido nuevas fotos en sus redes sociales. Sigue al minuto cómo transcurre la venta.
Cómo comprar entradas de Shakira para sus conciertos en Madrid
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🔴 Empieza la segunda venta general
Si quieres ir a los conciertos del 2, 3 y 4 de octubre, este es tu momento. Ya están abiertas las taquillas de Live Nation, El Corte Inglés y Ticketmaster para comprar entradas para alguno de estos shows.
¡Increíble lo de la reventa!
Acaba de empezar la venta de entradas para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre y los usuarios de X no paran de compartir mensajes para revender sus entradas.
Es momento de recordar la advertencia de la Policía y que todavía quedan dos oportunidades para comprar legalmente entradas. ¡Queda la venta de las 10:30 horas y la de las 12:00!
¡Empieza la venta y se abre la segunda sala de espera!
Momento de nervios. Ya están disponibles las entradas de los primeros conciertos anunciados:
- Viernes, 25 de septiembre
- Sábado, 26 de septiembre
- Domingo, 27 de septiembre
Además desde ya mismo (10:00 horas) puedes acceder a la sala de espera para comprar las entradas de los shows del 2, 3 y 4 de octubre. La venta arranca a las 10:30 horas.
Shakira comparte nuevas fotos del Estadio Shakira en Macondo Park
"Dios mío, qué estadio más increíble", dice el comentario que Shakira publicó este viernes en sus redes sociales para compartir nuevas fotos del Estadio Shakira en Macondo Park (espacio Iberdrola Music). "No puedo esperar a veros en mi residencia europea en Madrid".
🔴 Se abre la primera sala de espera
¡La primera oportunidad para comprar entradas para Shakira ya está aquí!
A las 10:00 horas se desbloquea la venta de entradas para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre y desde las 09:30 horas se puede entrar en la sala de espera virtual.
Recuerda que hay tres puntos de venta diferentes y que cada persona puede comprar un máximo de seis entradas.
La última vez de Shakira en Madrid
Los conciertos de Shakira en Madrid son especiales por ser el final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y porque hace ya ocho años del último concierto de la colombiana en España.
Fue el 6 de julio de 2018 en el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de la gira El Dorado World Tour, que también pasó por Madrid, Bilbao y A Coruña. Allí entonó temas tan destacados de su trayectoria como Estoy aquí, Loba, Me enamoré, Suerte, La tortura, Loca o Waka Waka.
Después de esto, la cantante brilló con su actuación en la gala de los Latin Grammy en Sevilla en 2023 pero fue algo puntual y sus fans no pudieron estar entre el público.
Las entradas de preventa se agotaron en minutos
No sabemos cuántas entradas salieron a la venta en las tres preventas, pero Live Nation ha confirmado que todas las disponibles se agotaron en minutos. De ahí que fuesen incorporándose nuevas fechas a la residencia europea de Shakira en Madrid. ¡Las recordamos!
- Viernes, 18 de septiembre
- Sábado, 19 de septiembre
- Domingo, 20 de septiembre
- Viernes, 25 de septiembre
- Sábado, 26 de septiembre
- Domingo, 27 de septiembre
- Viernes, 2 de octubre
- Sábado, 3 de octubre
- Domingo, 4 de octubre
El aforo del Estadio Shakira
El Estadio Shakira tendrá una capacidad de más 50.000 personas, lo que significa que si cuelga el cartel de SOLD OUT en todos los conciertos habrá vendido cerca de 600.000 tickets.
Esta cifra sigue siendo provisional ya que podría ampliarse si se anuncian nuevas fechas y se cumple lo que dijo Almeida de que dará diez conciertos en Madrid.
Un nuevo estadio para albergar los conciertos de Shakira en Madrid
Los conciertos de Shakira en Madrid no se celebrarán en un espacio conocido. La promotora Live Nation está construyendo un nuevo estadio para acoger la residencia europea de la cantante.
El Estadio Shakira, nombre del recinto, estará ubicado en espacio Iberdrola Music, en el barrio de Villaverde, donde habitualmente se celebra el festival MadCool y que adoptará el nombre de Macondo Park.
El estadio tendrá capacidad para 50.000 personas y, a juzgar por las imágenes, tendrá forma de anfiteatro.
¿Cuántas entradas puede comprar cada usuario?
¡No te lances a comprar sin antes saber cuántas entradas puede comprar cada usuario! 🔴Según advierten en las plataformas de venta, se podrán adquirir un máximo de seis entradas. 🔴
"Es importante respetarlo. Si excedes el límite de entradas, tu compra podría quedar cancelada sin previo aviso por parte de Ticketmaster. Esto incluye los pedidos asociados al mismo nombre, dirección de correo electrónico, dirección de facturación, número de tarjeta de crédito u otras informaciones", advierten desde la tiquetera.
Los precios oficiales de los conciertos de Shakira en Madrid
Otro consejo importante que debes tener en cuenta es confirmar que tienes suficiente dinero en la tarjeta, sobre todo si vas a querer comprar más de una entrada. La más barata cuesta 73,5 euros.
Entradas generales
- Front Stage: 181,5 euros
- Pista general: 119 euros
- Terraza: 158,5 euros
- PL1 grada: 158,5 euros
- PL2 grada: 136 euros
- PL2 PMR: 136 euros
- PL3 grada: 96,5 euros
- PL4 grada: 73,5 euros
Entradas VIP
- Premium Early Entry VIP Package: 464 euros
- Early Entry Package: 328 euros
- Premium Seated VIP Package: 498 euros
- Seated VIP Package: 345 euros
- VIP Garden Experience: 600 euros
- VIP Terrace Experience: 1000 euros
Recuerda que todos tienen incluidos los gastos de gestión aunque hay que pagar un cargo adicional de 2 euros. Además, quien quiera situarse al lado del pasillo deberá abonar un cargo de 17 euros.
Dónde comprar las entradas para los conciertos de Shakira en Madrid
Si quieres comprar entradas, apunta porque hay tres puntos de venta diferentes:
🔴 Hoy arranca la venta general de entradas para los conciertos de Shakira
Después de tres días seguidos de preventa, con una demanda masiva que hizo añadir nuevas fechas a la gira, este viernes 27 de marzo arranca por fin la venta general de entradas.
Ahora sí, todos los seguidores de la cantante van a poder acceder a los shows aunque deben tener en cuenta que la venta será escalonada. Tu hora de de conexión dependerá de a qué concierto quieres ir:
- A partir de las 10:00 horas para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre
- A partir de las 10:30 horas para los conciertos del 2, 3 y 4 de octubre
- A partir de las 12:00 horas para los conciertos del 18, 19 y 20 de septiemre
¡Shakira llega a Madrid!
Shakira ha decidido convertir Madrid en sede de su residencia europea para poner fin a su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
La cantante colombiana llega a la capital en el mes de septiembre con nueve conciertos (por ahora) que tendrán lugar durante tres fines de semana seguidos. Las fechas de sus shows son 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre.