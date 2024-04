Shakira asegura que la historia de Eva fue escrita por misóginos "para poner a las mujeres en una cajita"

Shakira ocupa la portada de la revista Allure. La cantante colombiana presenta su disco Las mujeres ya no lloran en el número de abril y protagoniza un extenso reportaje que ha levantado ampollas por sus declaraciones.

La intérprete de temas como Última o Punteríaha generado gran polémica con su opinión sobre la película Barbie de Greta Gerwig, que considera en cierto modo "castradora", y no se ha quedado corta con lo dicho sobre la historia de Adán y Eva que recoge el Génesis en La Biblia.

"La historia de Eva fue una historia creada por misóginos para poner a las mujeres en una cajita donde deben permanecer calladas, no expresar opiniones y no ser catalizadoras del cambio", asegura la cantante en la entrevista, en la que se centra en recordar la importancia de que las mujeres viertan sus opiniones como lo hacen los hombres. "Hay algo refrescante en eso de ser nosotras mismas y sin remordimientos, ya pedimos muchas disculpas antes".

Shakira insiste n que las opiniones de las mujeres deben salir a la luz y asegura que el silencio es cosa de otra época. "En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se ha acabado. Ahora nadie nos va a controlar. Nadie nos va a decir cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas", apunta la cantante para la que su disco Las mujeres ya no lloran, lleno de dardos a su ex Gerard Piqué, ha sido una especie de catalizador de su dolor. “Tuve que reconstruirme, reunir todas las piezas que se habían desmoronado”, recuerda.

Su música pone sobre la mesa un pensamiento que tiene desde que es niña. Porque Shakira, de madre colombiana y padre libanés, tenía como ídolo de infancia a Wonder Woman. "Creo que me atrajo porque tenía el pelo negro como el mío, pero también porque era un símbolo de empoderamiento y fuerza en una década en la que las mujeres no desempeñaban los papeles más importantes. Recuerdo que mi mamá dejó de trabajar en algún momento. Dejó de usar minifaldas y el largo de sus faldas se hizo más larga porque mi papá lo dijo”, recuerda.

Sus opiniones sobre el poder de las mujeres son fuertes, pero Shakira insiste en que eso no debe quitarle a los hombres su espacio. En sus polémicas declaraciones sobre Barbie, recuerda que está "criando a dos niños". "Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres", dice sobre Milan y Sasha.

"Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse".