Shawn Mendes asegura que está "descubriendo" su sexualidad

En 'The Mountain'

La carrera de Shawn Mendes se ha caracterizado por ser uno de los cantantes pop más atractivos desde que comenzase a despuntar con sus primeras canciones. Una faceta que, sin duda, se multiplicó durante su relación con Camila Cabello, creando una de las parejas más icónicas de la industria musical.

Hace unas semanas, el autor de Mercy reflexionaba sobre cómo había vivido su separación de Cabello, de quien aún se muestra muy unido. "Nos respetamos profundamente", explicó el cantante, indicando que mantienen un "amor mutuo".

Las letras de Mendes siempre han abordado los sentimientos más profundos del cantante, logrando una empatía con sus fans que hace que esperen impacientes cada nueva canción en la que su ídolo abra su corazón.

A lo largo de los últimos espectáculos de su For Friends and Family Tour, Mendes ha ido desvelando algunos extractos de los temas de Shawn, el nuevo álbum del artista que se ha visto obligado a aplazar su lanzamiento, y The Mountain ha causado sensación entre los asistentes a su concierto en el Anfiteatro Red Rocks de Colorado.

"Algunos días, cambio de opinión / Puedes decir lo que necesites decir", canta en un vídeo compartido en redes. "Puedes decir que soy demasiado joven / Puedes decir que soy demasiado viejo / Puedes decir que me gustan las chicas o los chicos / Lo que se ajuste a tu estilo", son algunos de los versos de la nueva canción.

Además, el artista ha abordado la presión que ha tenido que sufrir desde que su nombre saltase a la palestra. "Desde que era muy joven, ha existido este tema sobre mi sexualidad, y la gente ha estado hablando de ello durante mucho tiempo (...) Creo que es un poco tonto, porque creo que la sexualidad es algo tan maravillosamente complejo, y es muy difícil simplemente encasillarlo".

"Siempre lo sentí como una intrusión en algo muy personal para mí, algo que estaba descubriendo en mí mismo, algo que todavía tenía que descubrir y todavía tengo que descubrir", ha añadido, insistiendo en que está "hablando libremente" para estar "más cerca de todos".

"La verdad real sobre mi vida y mi sexualidad es que, hombre, estoy tratando de descubrirlo como todo el mundo. A veces no lo sé realmente, y otras veces sí. Y da mucho miedo porque vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir al respecto", ha expresado ante una gran ovación de los asistentes a su concierto. “Estoy tratando de ser realmente valiente y simplemente permitirme ser humano y sentir cosas. Y eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto por ahora".