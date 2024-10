Primeras actuaciones confirmadas de los MTV EMA 2024: de Shawn Mendes a Benson Boone

Los melómanos pondrán sus ojos sobre la ciudad británica de Mánchester el próximo 11 de noviembre para disfrutar de los MTV EMA 2024, una gala en la que el acento español está garantizado gracias a las nominaciones de artistas como Rosalía o Ana Mena, Mikel Izal, Lola indigo, Dani Fernández o Belén Aguilera.

Al igual que en otros grandes eventos de la industria, la ceremonia de los MTV EMA 2024 contará con las actuaciones de algunos de los artistas más destacados del panorama y la organización acaba de publicar las primeras confirmaciones.

Benson Boone

El nombre de Benson Boone se ha colocado como uno de los nombres fijos en los puestos más altos de las listas de éxitos desde el lanzamiento de Beautiful Things este mismo año.

RAYE

RAYE es, sin duda, una de las artistas más interesantes del momento tras haber sido una de las grandes triunfadoras durante la última edición de los Brit Awards. Una ocasión muy especial para la británica, que juega en casa.

Shawn Mendes

A pesar de que Shawn Mendes se ha visto obligado a retrasar el lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para el pasado 18 de octubre, su último single Nobody Knows ya da cuenta de se encuentra en un periodo de reflexión creativa. Además, su actuación será una buena forma de preparar a sus seguidores de cara a la publicación definitiva del disco, prevista para el 15 de noviembre.

Teddy Swims

Como si fuese un aperitivo del show de la gira de I've tried everything but therapy, que llegará al continete europeo en 2025, el carismático Teddy Swims desembarcará en Manchester para aportar se grano de arena a las actuaciones de los MTV EMA 2024.

The Warning

Las mexicanas The Warning crearán la atmósfera más rockera de la ceremonia gracias a la combinación que llevan a cabo las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez.