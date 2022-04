Ed Sheeran gana el juicio del plagio de 'Shape Of You'

Ed Sheeran ha ganado la batalla legal de los derechos de Shape of you, la canción que publicó en 2017 y que se convirtió en todo un éxito siendo la canción más vendida ese año y la más reproducida en Spotify.

Sin embargo, este éxito se vio ensombrecido por la acusación de plagio por parte del artista Sami Chorki, artísticamente conocido como Sami Switch. Chorki llevó a los tribunales a Ed Sheeran asegurando que el estribillo de Shape of you, en el que repite "oh I, oh I, oh I, oh I", se parecía sospechosamente al de su canción Oh why, publicada en 2015.

Los procedimientos legales se iniciaron en 2018 y el juicio se prolongó durante 11 días en Londres el pasado mes de marzo. En su momento, Ed aseguró no haber escuchado nunca antes esta canción, y ahora el Tribunal Superior de Londres le ha dado la razón ante la justicia.

"Si bien existen similitudes entre el hook OW (Oh Why) y la frase OI (Oh I), también hay significativas diferencias", ha concluido el juez Antony Zacaroli, añadiendo que solo había un "fundamento especulativo", por lo que Sheeran no había se había inspirado en la canción de Chorki para Shape Of You.