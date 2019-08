Ed Sheeran, Paulo Londra y Dave recorren Londres en bicicleta en el vídeo de ‘Nothing On You’

Ed Sheeran estrena el videoclip de 'Nothing On You' , su colaboración con Paulo Londra y Dave incluida en el disco No 6 Collaborations Project , con un paseo nocturno en bicicleta por Londres .

Dave, Ed Sheeran y Paulo Londra en el videoclip de 'Nothing On You' / YouTube

Ed Sheeran, Paulo Londra y Dave presentan el vídeo oficial de 'Nothing On You', la canción que han grabado juntos para el álbum 'No 6 Collaborations Project'.

El vídeo, protagonizado por los tres artistas, lo ha dirigido el equipo de la plataforma de música SBTV, el mismo que trabajó con Sheeran en 2010, en la versión en acústico de 'You Need Me, I Don't Need You'.

A través del vídeo, los cantantes recorren en bicicleta la ciudad de Londres mientras cantan 'Nothing On You', un tema de amor que mezcla el español y el inglés.