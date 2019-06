Desde Skrillex hasta Paulo Londra: Ed Sheeran desvela todos los artistas invitados en su nuevo disco

Ed Sheeran ha llamado a un montón de amigos para que colaboren con él y pongan su granito de arena en su nuevo disco, 'No. 6 Collaborations Project', que lanzará el próximo 12 de julio.

ED SHEERAN AND FRIENDS

Queda menos de un mes para el estreno del nuevo disco de Ed Sheeran, bautizado 'No. 6 Collaborations Project', que saldrá a la venta el próximo 12 de julio.

El intérprete pelirrojo ha querido contar con la colaboración de numerosos (y variopintos) artistas para que este álbum, que inevitablemente tendrá mezclas diferentes. Solo hay que ver el listado de nombres del tracklist, donde aparecen desde Bruno Mars y Eminem hasta el argentino Paulo Londra o Camila Cabello. Sin duda, un trabajo que no escatima en voces y que probablemente rompa con la línea a la que Sheeran nos tiene acostumbrados. Solo hay que escuchar su featuring con Justin Bieber para 'I Don't Care' para notar la evolución del cantante desde sus temas más líricos y melódicos.

TRACKLIST DE 'NO. 6 COLLABORATIONS PROJECT'

'Beautiful People' feat. Khalid

'South Of The Border' feat. Camila Cabello and Cardi B

'Cross Me' feat. Chance The Rapper and PnB Rock

'Take Me Back To London' feat. Stormzy

'Best Part Of Me' feat. Yebba

'I Don’t Care' with Justin Bieber

'Antisocial' with Travis Scott

'Remember The Name' feat. Eminem and 50 Cent

'Feels' feat. Young Thug and J Hus

'Put It All On Me' feat. Ella Mai

'Nothing On You' feat. Paulo Londra and Dave

'I Don’t Want Your Mone'’ feat. H.E.R.

'1000 Nights' feat. Meek Mill and A Boogie Wit Da Hoodie

'Way To Break My Heart’ feat. Skrillex

'Blow’ with Bruno Mars and Chris Stapleton