Ed Sheeran y Paulo Londra vuelven a unirse en 'Noche de novela'

Tras el éxito Nothing on you , Ed Sheeran y Paulo Londra vuelven a unirse en otro tema: Noche de novela , siendo una nueva incursión del británico en los sonidos latinos.

Ed Sheeran continúa apostando por los ritmos latinos uniéndose a grandes referentes del género como Camila Cabello, J Balvin o Paulo Londres. Con este último contó en 2019 para su EP de colaboraciones No. 6 Collaborations Project para el tema Nothing on you, en el que también colabora el rapero Dave.

Si bien este tema se encuentra dentro del estilo habitual de Sheeran, la nueva colaboración entre ambos artistas, Noche de novela (tema que pertenece al cantante argentino) supone una nueva incursión del británico en la música latina.

El regreso de Paulo Londra a la música

Poco después de que Ed Sheeran y Paulo Londra colaborasen en Nothing on you, el argentino dejó de publicar música debido a los problemas legales que tuvo con sus exproductores Ovy on the drums y Kristo (Big Ligas).

En septiembre de 2021, Londra daba una alegría a sus seguidores anunciando que pronto terminaría su pesadilla: "Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco".

El apoyo incondicional de Ed Sheeran

Durante todo este proceso, varios artistas apoyaron a Paulo, entre ellos Ed Sheeran. "Sólo pienso en lo mal que está eso. ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho hablé con J Balvin en profundidad sobre esto. Nos juntamos hace unas semanas y hablamos de que es un crimen que no pueda producir su música", explicó en una entrevista para MTV Argentina.

Además, el cantautor británico aseguró que volvería a colaborar con Londra siempre que el argentino quisiera: "Cada vez que Paulo quiera colaborar, yo estaré ahí. Literalmente haría cualquier cosa por él. Él sabe esto también, en cualquier momento que él necesite algo, yo estaré para él".

Y dicho y hecho. Ahora que Paulo Londra ha recuperado el control de su carrera, ha vuelto a contar con Ed para esta canción que apunta a que será un nuevo éxito en las carreras de ambos artistas.