Ed Sheeran se une a Dave Grohl y John Mayer en su nueva colaboración

Ed Sheeran sigue deshojando la margarita de Play, el nuevo álbum del artista británica del que ya ha publicado adelantos como Old phone o Azizam, y cuyo lanzamiento se espera de cara a septiembre de 2025. Sin embargo, el autor de Shape of you parece haber encontrado hueco en su apretada agenda para asumir otros proyectos colaborativos.

Se trata de Drive, la nueva canción en la que el británico brinda su voz y colabora con Dave Grohl, el batería de los Foo Fighters, y el guitarrista John Mayer.

Tal y como han indicado los responsables, se trata de una canción que formará parte de la banda sonora de la película F1 y lo cierto es que la canción destila la misma potencia que los bólidos a los que pone música.

La película, protagonizada por Brad Pitt, narra la historia de Sonny Hayes, un expiloto de F1 que regresa a la competición para unirse a su compañero de equipo novato Joshua Pearce (Damson Idris) en el equipo ficticio APXGP. Para llevar a cabo este proyecto, Jerry Bruckheimer, el piloto de F1 Lewis Hamilton y el propio Brad Pitt se han unido en la producción de la película, dirigida por Joseph Kosinski.

F1 podrá verse en cines el próximo día 25 de junio en Reino Unido, mientras que en el resto del mundo estará disponible a partir del día 27, la fecha en la que también estará disponible F1 The Album, en la que se aloja Drive y otras canciones de artistas tan reconocidos como Rosé, Burna Boy, Tate McRae, RAYE, Dom Dolla, Madison Beer o Sexyy Redd.