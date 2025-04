Ed Sheeran habla de su amistad con Taylor Swift y cuántas veces se ven al año

Aunque de cara a la galería muchos artistas simulan llevarse bien, no siempre existen relaciones cien por cien personales entre ellos.

No es fácil generar intimidad en situaciones de extrema exposición, y que dos cantantes colaboren en tareas compositivas o graben canciones juntos no significa que exista algo más allá. Pero Ed Sheeran y Taylor Swift sí son amigos y aunque ahora no se ven con la misma frecuencia que antes, los lazos entre ellos no se han roto. Ambos se han encargado de cuidarlos.

Así lo recordaba el cantante británico, en plena promoción de su nuevo temaAzizam, durante una charla en el podcast Call Her Daddy. "La veo probablemente unas cuatro veces al año", contaba antes de desvelar que siempre que hablan "son charlas largas, de unas seis horas".

Su relación empezó a estrecharse cuando el cantante de Shape of You fue telonero de Taylor durante la gira Red, que comenzó en marzo de 2013 en Estados Unidos. Su itinerario de conciertos era el mismo y, como además residían en la misma ciudad, compartían muchas horas de vuelo juntos. "Vivía en Nashville, y ella también. Volábamos juntos a los conciertos. Pasé casi todos los días con ella durante unos seis meses", cuenta.

Aunque Sheeran no le debe su éxito a Taylor, es innegable comentar que su exposición aumentó considerablemente tras ser su telonero. No es el único artista que ha vivido este 'efecto contagio'.

Shawn Mendes, Justin Bieber o Sabrina Carpenter han sido otros de los protegidos de la cantante de Reputation.

La última vez que se subieron juntos a un escenario fue en Londres el pasado verano, cuando se metieron al público en el bolsillo para cantar un porrurí de sus canciones juntos. No faltaron sus colaboraciones Everything Has Changed y End Game, además del éxito de 2014 del británico Thinking Out Loud.