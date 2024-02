Sofía Coll explica el controvertido plano de su culo en la semifinal del Benidorm Fest: "No era la intención"

El culo de Sofía Coll se convirtió en protagonista durante la primera semifinal del Benidorm Fest 2024. La cantante de HERE TO STAY arrancó su actuación en lo alto de una plataforma, que luego bajó y a la que volvió a subirse para cantar la última parte del tema.

Fue en el momento del regreso a la plataforma cuando las cámaras pusieron el foco en su culo y, durante breves segundos, este acaparó toda la atención.

No era la intención de la cantante, ni tampoco de su equipo, que esa parte de su físico tuviese protagonismo durante la noche. La propia Sofía Coll lo explicó en un directo de Instagram y afirmó que no quería que el público la viera "subiendo la escalera con el culo en pompa" y que pudiera analizar si tiene o no un grano en el culo. "No era la intención", señaló la cantante de 25 años, que en ese momento se "cagó en el día" en que se puso la vida difícil.

No era su intención en la semifinal y tampoco lo será en la final, en la que previsiblemente se vuelva a ver el plano de su culo. Sofía Coll, que consiguió el pase al sumar 116 puntos en la primera gala, ha apuntado en un mensaje en X que lo más probable es que las cámaras repitan este enfoque durante su actuación del sábado 3 de febrero.

"Queríamos traer una versión con cambios para la final, pero X normativa no se puede. ya no se permite cambiar el vestuario por ejemplo ni hacer cambios en la coreo ni nada. Estamos trabajando para que la propuesta de realización sea la deseada pero entendemos que hay un equipo enorme de gente trabajando desde RTVE y que son humanos y que pueden haber errores… como el plano de mi culo q como comprenderéis no lo habíamos pedido😂😂😂😂 ", ha insistido.

Sofía Coll quedó tercera en la primera semifinal del Benidorm Fest 2024 por detrás de Nebulossa y Angy Fernández y por delante de Miss Cafeina.

Los otros finalistas de esta edición del festival de música se conocerán este jueves 1 de febrero durante la segunda semifinal en la que participan María Peláe, St. Pedro, Almácor, Dellacruz, Roger Padrós, Yoly Saa, Jorge González y Marlena.