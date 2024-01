Qué dice la letra de 'HERE TO STAY', la canción en español, inglés y catalán de Sofía Coll

Español, inglés y catalán son los tres idiomas que une la cantante Sofía Coll en su canción HERE TO STAY, el tema que presenta a la tercera edición del Benidorm Fest y con el que pretende representar a España en Eurovisión 2024.

La intérprete catalana de 25 años apuesta por un tema mixto con la cabeza puesta en Malmö (Suecia), sede de la próxima edición del Festival Europeo de la Canción. "Hablo los tres idiomas... Pienso que es muy importante comunicarse con la máxima gente posible y, si vamos a Suecia, que ojalá pase, queríamos que Europa entienda el mensaje de la canción", decía en una entrevista durante la presentación del tema.

Ese mensaje lo repite en los tres idiomas y queda claro en la letra. Sofía Coll quiere con esta canción de ritmos dance y electrónicos reivindicar su momento y demostrar que ha llegado para quedarse. Los que no creían en ellos se equivocaban.

Qué dice la letra de 'HERE TO STAY', de Sofía Coll

Mírame

Esta vez sé que no hay marcha atrás

Nada va a impedirme continuar

Intentándolo mil veces más

Hasta el final

Imagíname

Levitando en el Everest

Teledirigiendo icebergs

Dando vueltas como un vendaval

Soy capaz, ah

Déjame sentir

Este es mi momento de contradecir

A todos los que se olvidaron de mí

Este es mi momento, me quema por dentro

------

For all of you that don't speak Spanish | Para todos los que no habléis española

This is a message for the ones that didn't believe in me | Este es un mensaje para todos los que no creísteis en mí

Well, guess where I am, honey | Bueno, adivina dónde estoy, cariño

I made it | Lo hice

And I'm here to stay | Y aquí estoy para quedarme

I'm here to stay | Aquí estoy para quedarme

Here to stay | Aquí para quedarme

I'm here to stay | Aquí estoy para quedarme

Here to stay | Aquí para quedarme

Here to stay | Aquí para quedarme

------

Muévete

Abandónate

A este ritmo cruel que no va a parar

Fuera de control

Una sin razón

Un no sé porqué

Para qué o con quién, oh, ah

------

Perdoneu, que no he parlat català | Perdona que no hablado en catalán

I de casa no s'ha de renunciar | Y de casa no hay que renunciar

Em saluden quan passo pel carrer | Me saludan cuando paso por la calle

No m'atavalo dic "cheese" passi-ho bé | No me agobio, digo 'cheese', pásalo bien

------

No me importa arder, ya todo da igual

Es cuestión de fe no retroceder

Y reconocer que jamás me he rendido

------

I'm here to stay (ooohh) | Aquí estoy para quedarme

Here to stay | Aquí para quedarme

I'm here to stay | Aquí estoy para quedarme

Oh yeah, oh yeah, oh yeah | Oh yeah, oh yeah, oh yeah

Here to stay | Aquí para quedarme

I'm here to stay | Aquí estoy para quedarme

Here to stay | Aquí para quedarme

Here to stay | Aquí para quedarme

------

Ya no importará

Si me llaman loca, sé que es de verdad

Abriré las puertas de la eternidad

------

Oh yeah, oh yeah, oh yeah | Oh yeah, oh yeah, oh yeah | Oh yeah, oh yeah, oh yeah

I came here to stay | Vine aquí para quedarme

¿Servirá su apuesta por un tema mixto, el único de esta edición, para convencer a los eurofans? El sábado 3 de febrero tendremos la respuesta tras la final del Benidorm Fest 2024.