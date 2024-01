¿Quién es Sofía Coll? Conoce a la concursante del Benidorm Fest que ha trabajado con Rosalía y llegó al casting final de OT

Sofia Coll presenta 'Here to Stay' al Benidorm Fest 2024. | YouTube

“Siempre ha estado en mi cabeza ir al Benidorm Fest y siempre he visto Eurovisión y me he imaginado allí”, aseguraba la cantante, actriz, bailarina y presentadora Sofía Coll, una de las propuestas del festival que más ha gustado a los eurofans internacionales y de la que muchos especialistas en el festival consideran que es ‘la más eurovisiva’.

Coll participará en la tercera edición del certamen que elegirá a nuestro representante en Malmo (Suecia) con la canción Here to Stay, cuya letra, que es un canto al empoderamiento y al poder de cumplir sueños, mezcla inglés, español y catalán.

"Hice el ejercicio de imaginarme en ese escenario. Y de decir ‘qué pienso, cómo me siento, qué agradezco’... Hice este ejercicio casi actoral de decir ‘estoy en este momento, cómo me siento’. Me parecía muy potente hablar de ese momento, de lo qué va a ocurrir; estoy hablando en el futuro que será pasado pero que es presente… ¡una fumada! Era más que nada pensar en todos los noes que he recibido, en toda la piedra que he tenido que picar, en todo lo que he tenido que luchar…”, explicaba sobre el significado de la canción, compuesta junto a Nacho Canut, Mauro Canut y Juan Sueiro con el propósito de presentarla al Benidorm Fest.

Sobre la puesta en escena, se sabe que Coll irá con un cuadro de bailarines y la coreografía mantendrá el ritmo in crescendo de la canción, característica que la cantante destaca sobre todo.

Una artista todoterreno

“Soy una persona que me gusta comunicar, que me gusta estar encima del escenario, que me gusta expresarme, me gusta divertirme… Soy todo lo que quiera ser, igual que cualquier persona”, decía sobre su versatilidad a la hora de subirse al escenario porque lo cierto es que es un artista todoterreno y así lo ha demostrado a lo largo de sus 25 años. "Últimamente estoy haciendo de presentadora, que me gusta mucho, pero lo que más me gusta es cantar”, confesaba la artista, que llevaba tres años sin hacer música. En 2020 publicó su primer, y hasta ahora único, disco Génesis.

Una de sus últimas experiencias profesionales ha sido participar en la segunda edición del exitoso talent show de TV3 Euphoria, donde quedó la cuarta clasificada y sus covers de Eloise —canción de Tino Casal— y Let’s get loud—de Jennifer Lopez— fueron de las más aplaudidas. Tras terminar el programa, los concursantes ofrecieron dos conciertos en el Palau Sant Jordi y agotaron las entradas.

Claro que esta no es la única experiencia televisiva de la artista barcelonesa porque con solo 14 años fue concursante La Voz Kids y formó parte del equipo de Malú; quedó eliminada en las batallas. También intentó participar en OT 2019, pero se quedó a las puertas. Fue entonces cuando decidió comenzar a trabajar en su proyecto musical y lanzó su primer sencillo Before I Forget What’s Love. Tú Mente y Yo Corazón, que tiene casi un millón de reproducciones en Spotify, The Way You Make Me Feel y Mi hogar son las canciones con las que Coll consagró su carrera como cantante.

Además, la catalana también puede presumir de haber sido parte del equipo de la cantante Rosalía: es una de las bailarinas que aparecen en el videoclip de la canción Fucking Money Man.

Como actriz, en 2019 fue una de las protagonistas de la sitcom Baño Compartido de RTVE Catalunya, en la que interpretaba a Alicia, una de las cuatro estudiantes que comparten piso y que van descubriendo sus realidades, sus sueños y sus frustraciones en el baño común de la casa. Cabarets, musicales, fiestas… han sido otros de los escenarios en los que la barcelonesa ha dado rienda a su talento.

Para Coll, el Benidorm Fest “es una oportunidad muy chula” para darse a conocer en el resto de España. “De momento, todo lo que he recibido, todo lo que me ha llegado son palabras de amor y cosas muy chulas”, aseguraba en una entrevista a los pocos días de lanzarse la canción.