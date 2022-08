Solange Knowles, hermana de Beyoncé, la primera mujer negra en componer para el Ballet de Nueva York

Hay familias que llevan el arte en las venas, como el ocurre a los Knowles. No solo tienen a Beyoncé, la reina del R&B, que tras una carrera excepcional ha sabido reinventarse y arrasar con su nuevo disco Renaissance. La hermana de la cantante, Solange, también es una persona muy talentosa.

Y es que ha hecho historia después de convertirse en la primera mujer negra de la historia en componer una partitura en solitario para el Ballet de Nueva York. La pieza que ha preparado será coreografiada por Gianna Reisen, que en 2017 también lo petó al ser la artista más joven en ocupar este puesto.

El estreno de esta pieza será el 28 de septiembre en el Lincoln Center dentro de la Gala de Moda de Otoño que organiza este Ballet. No se sabe mucho de la presentación, pero Solange no será la única estrella involucrada: participarán "colaboradores frecuentes del compositor", aunque no hay detalles.

El ballet se estrena en septiembre

La propia Solange compartió una imagen en Instagram y reconocía que estaba "muy emocionada". Este ballet estará disponible durante el mes de octubre, pero también en mayo.

La carrera artística de Solange

La artista comenzó muy pronto su carrera musical. Fue bailarina para el grupo de su hermana Destiny's Child, y lanzó varios EPs. Sin embargo, para ella la danza siempre fue la prioridad. Ha llegado incluso a coreografiar videoclips de The Weeknd.

En 2013, fundó su propia discográfica y se centraban en descubrir a nuevos talentos en el mundo del hip-hop y R&B.