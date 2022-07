Beyoncé lanza 'Renaissance' y reclama su trono como la artista pop más significativa del siglo XXI

La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena. Beyoncé está de vuelta con un nuevo proyecto: un álbum repleto de sorpresas musicales que sucederá a Lemonade, su disco, que lanzó en 2016.

[[H3: Renaissance tendrá varios volúmenes]

Ahora es el turno de Renaissance. Act 1 (renacimiento, en español). Un álbum que lanza tras seis años de parón y que ha visto la luz este viernes 29 de julio. Una obra que, si prestamos atención a su título, podría tener varias entregas.

Como ya adelantó la artista a través de redes sociales, la creación de Renaissance fue una vía de escape y un refugio en un momento en el que el mundo vivía un momento aterrador. "Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía", anunciaba la cantante públicamente.

De esta manera, la intérprete de Crazy In Love declaró que su intención a la hora de trabajar en este nuevo proyecto era crear un "lugar seguro", un lugar donde estar libre de perfeccionismo y de "pensamiento excesivo". En definitiva, un lugar para gritar, cantar y sentir libertad.

"Espero que encuentres alegría en esta música. Espero que te inspire y sentirte tan único/a fuerte y sexy como eres", añadía la cantante.

Entre los temas que componen el álbum, Beyoncé hace un llamamiento a mostrar la estrella que lleva dentro.

El renacimiento de Beyoncé

Aunque hasta este viernes no habíamos podido descubrir -de manera oficial- los tesoros que esconde el nuevo trabajo de Beyoncé, la cantante ya nos había dejado un pequeño aperitivo en forma de carta de presentación de Renaissance.

Se trata de Break My Soul, el primer adelanto de su nuevo álbum de estudio que vio la luz el 21 de julio. Este estreno pilló a todos sus seguidores por sorpresa, ya que la cantante suele publicar sus trabajos completos de manera directa.

Un cambio de estrategia que los fans celebraron por todo lo alto. Y es que había muchas ganas de escuchar lo nuevo de Queen B.

Break My Soul ha sido producida con The-Dream y Tricky Stewart, responsables de algunos éxitos planetarios como Rihanna, Justin Bieber o Celine Dion, en otros.

Tanto ha sido el éxito de este single de presentación, que ya ha conseguido su primer número #1 en la lista Billboard Hot Dance/Electronic Songs.

No obstante, el gran momento, aquel que todos estábamos esperando, tachando días y días del calendario, ha llegado: el minutero ha dejado de marear el reloj y ya podemos disfrutar de las 16 canciones que componen el esqueleto de este primer volumen de Renaissance.

Tracklist completo de Renaissance

1. I’m That Girl

2. Cozy

3. Alien Superstar

4. Cuff It

5. Energy

6. Break My Soul

7. Church Girl

8. Plastic Off The Sofa

9. Virgo’s Groove

10. Move

11. Heated

12. Thique

13. All Up In Your Mind

14. America Has A Problem

15. Pure/Honey

16. Summer Renaissance

El increíble séquito de su nuevo disco

Si Beyoncé ha tenido que investigar a todos y cada uno de sus colaboradores para evitar posibles futuros escándalos en acusaciones de comportamientos abusivos, el presupuesto de Renaissance Act 1 debió dispararse hasta las nubes.

Los productores, compositores y músicos que aparecen acreditados en el disco suman hasta una treintena de nombres.

A pesar de que la lista es bastante larga, no es infinita. Entre los artistas más destacados se encuentran Jay Z, The Dream, Pharrell Williams, Hit-Boy, Nija Charles, 070 Shake, P2J y Labrinth.

Beyoncé también ha acreditado a algunos ilustres nombres de la música electrónica bailable que han formado parte de la inspiración en cuanto a la letra y alguna que otra melodía como Nile Rodgers, Raphael Saadiq, Donna Summer, Giorgio Moroder o Twinkie Clark.

Para modernizar ese toque retro que baña el disco, la solista también ha contado con la colaboración de Skrillex, A.G. Cook, y Honey Dijon, entre otros. Nos queda un séquito casi imperial para un LP que promete dar mucho que hablar.

Además, el desglose canción a canción es espectacular a nivel compositivo y en todos y cada uno de los 16 temas del álbum figura un único nombre que se repite: Beyoncé.

Queen B es un icono femenino de la música y, aunque pasen los años sin nuevos proyectos musicales, nunca pasa de moda.

De hecho, desde que lanzó Lemonade en 2016, la cantante ha participado en otros proyectos, como ha sido el caso de Homecoming en 2018, documental que tuvo como gran objetivo rendir homenaje a colegios y universidades para negros en Estados Unidos.

Asimismo, participó en El Rey León, la nueva versión del clásico animado, donde la artista puso voz a Nala y creó enteramente la banda sonora de la nueva ficción de Disney.

Beyoncé, que nació en 1981 en Houston, es la artista con más Premios Grammy de la historia.

En total 48, acumulando éxito en todos sus álbumes: desde el estreno en 2008 de I am... Sasha Fierce, hasta 2011, pasando por el icónico disco Dangerously in love, publicado en 2003.

Cabe destacar que la última vez que Beyoncé actuó en España fue en en 2017, cuando realizó una gira junto con Jay-Z, músico, productor y marido de la cantante.