Beyoncé dedica 'Renaissance' a su familia: quiénes son sus hijos, Blue Ivy, Rumi y Sir, su marido Jay-Z y su tío Jonny

Después de lanzar Lemonade en 2016, Beyoncé se despidió temporalmente de la música. Hasta ahora. La queen B ha vuelto a lo grande y lo ha hecho con Renaissance. Act 1, un nuevo disco que forma parte de una trilogía que la cantante irá desgranando con el tiempo.

La intérprete de Crazy in love ha explicado que ha trabajado durante tres años en este disco, especialmente durante los meses más duros de la pandemia: "El álbum me dio un lugar en el que soñar y ser libre durante un momento aterrador para el mundo". Del mismo modo, ha incidido en que la idea de su disco era "crear un lugar libre de perfeccionismo y pensar de más".

Además, ha dejado claro que este disco está dedicado a su familia: "Doy gracias a Rumi, Sir y Blue por darme la creatividad, el espacio y la inspiración, y también a mi marido y musa, Jay-Z, quien estuvo ahí durante esas largas noches en el estudio". No solo a ellos, sino a su tío Jonny, quien "fue su madrina y la primera persona que le expuso a gran parte de la música y la cultura que le sirven de inspiración para este álbum".

Pero, ¿quién es su marido Jay-Z, sus hijos Blue Ivy, Sir y Rumi, y su tío Jonny? Descubre aquí todos los detalles sobre la familia de Beyoncé.

Jay-Z, de traficante de crack a rapero multimillonario

A pesar de ser el rapero más famoso y millonario del mundo, Shawn Carter, más conocido como Jay-Z, no tuvo una vida nada sencilla. Creció en unos de los barrios más peligrosos de Nueva York, donde las bandas y la droga abundaban. En 2002, confesó que su familia tenía una situación complicada después de que su padre huyera al ser adicto a la droga y su tío fuera asesinado. Su madre tuvo que sacarlos adelante y él ayudó en lo que pudo.

Cuando tenía 15 años, comenzó en el negocio de la venta de crack, sin embargo, a diferencia de sus amigos que lo hacían por su barrio solo para sobrevivir, él tuvo una idea con la empezó a ganar bastante dinero: venderla por las zonas más ricas de la ciudad.

Fue condenado por agreder a un ejecutivo discográfico

Esto le permitió sacar unos ahorros para poder dedicarse a lo que realmente le gustaba: la música. Como ninguna discográfica lo fichaba, fundó Roc-A-Fella Records y poco a poco fue convirtiéndose en el rapero de éxito que es hoy en día.

Aunque su carrera no estuvo libre de polémicas. En 1999 Carter, fue detenido y acusado de apuñalar a un ejecutivo discográfico en una discoteca. Supuestamente, este estaba distribuyendo copias piratas de uno de sus discos, todavía sin publicar. Fue condenado a tres años de libertad condicional.

Un matrimonio afectado por la infidelidad y el engaño

Un año más tarde conoció a la que sería su mujer, Beyoncé. Fue durante un vuelo al MTV Spring Break Festival y allí tuvieron sus primeras conversaciones. En 2001 aparecieron ambos en la portada de Vanity Fair, pero nadie sospechaba que en ese momento ya

estaban saliendo. Lo confirmaron cuando estrenaron juntos el single 03 Bonnie&Clyde.

Finalmente, se casaron en 2008 y en 2011 la pareja anunciaba que estaba esperando a su primera hija.

A pesar de que todo parece felicidad, lo cierto es que ambos han pasado por momentos muy complicados. En 2014, se difundió un video en el que la hermana de Beyoncé, Solange, agredía al rapero en un ascensor mientras la intérprete de Single ladies se quedaba mirando sin hacer nada.

Aunque sin duda, el escándalo mayor fue en 2016, con el estreno del disco de la cantante, Lemonade, en el que ella mandaba pullitas a su marido por haberle sido infiel: "Prefiere a Becky, la del pelo rubio", decía una de sus canciones. Jay-Z fue obligado por ella a admitir su engaño publicándolo en las páginas de The New York Times en 2017.

Los hijos de la pareja: Blue Ivy y los gemelos Rumi y Sir

En 2012 nacía la primera hija de la pareja: Blue Ivy, que significa hiedra azul. Desde el principio, intentaron que se convirtiera, como ellos, en una estrella y no dudaron en contar con la pequeña para algunos proyectos: con solo dos años, su voz salía en la canción Glory del rapero y en 2021 aparecía en el videoclip de Brown skin girl, un tema de Beyoncé para El rey león.

Cinco años más tarde, llegaban al mundo un niño y una niña: los gemelos Rumi y Sir. Aparecieron junto a su hermana mayor en el video de Brown skin girl.

Jonny, su 'tío' que le inculcó la lucha contra el VIH

Beyoncé mantenía una increíble relación con su 'tío Jonny', aunque realmente no era su tío. Era el sobrino de su madre, Tina Knowles. Aun así, fue una influencia brutal para la cantante y se encargó de cuidarla y a su hermana cuando eran pequeñas.

Jonny era homosexual y además tenía VIH y murió debido a esto. La intérprete de Halo estuvo muy afectada por ello y desde entonces se ha mostrado super reivindicativa con el colectivo LGTB y con los enfermos de este virus.

"Quiero dedicar este premio a mi tío Johnny, el hombre gay más fabuloso que he conocido, que nos ayudó a criar a mi hermana y a mí", decía en la gala de los GLAAD Media Awards en 2019 .

Continuó: "Él vivió su verdad. Fue valiente y no se disculpó en un momento en que este país no lo aceptaba. Y presenciar su batalla contra el VIH fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Tengo la esperanza de que su lucha haya ayudado a abrir caminos para que otros jóvenes vivan más libremente . Los derechos LGBTQIA son derechos humanos".