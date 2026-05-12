El sutil detalle feminista que Aitana incluye en la escenografía de su gira con 'Cuarto azul'

Aitana ya ha dado comienzo a su Cuarto Azul World Tour. La artista ha mostrado al mundo su nuevo concepto sobre el escenario, con aquella habitación que referencia a que tuvo de pequeña como protagonista.

El repertorio, que también incluye canciones de discos anteriores, se estructura a través de un sutil hilo conductor que se sirve del paso del tiempo durante un día completo, perceptible desde las ventanas de esa habitación y que mezcla momentos de oscuridad y luminosidad.

El show está amplificado por grandes pantallas, y gracias a eso los fans de Aitana han detectado un detalle de lo más sutil: una referencia feminista en la cama, uno de los elementos más emblemáticos del show.

Se trata de la portada de Una habitación propia, un ensayo escrito por Virginia Woolf. La imagen se posa en una de las esquinas de la cama, y se ve en algunos momentos del espectáculo en los que la catalana canta entre las sábanas y la cámara la enfoca y proyecta en las pantallas.

El poderoso mensaje de 'Una habitación propia'

Esta histórica y emblemática publicación de 1929 examina la idea de la escritora de que una mujer debe tener capacidad económica y un espacio propio para desarrollar su creatividad y su trabajo.

El ensayo fue escrito a raíz de la propia vida de Woolf, marcada por un padre que, siguiendo el pensamiento de la época, no veía necesario invertir en la educación de sus hijas, solo en la de sus hijos. Y para ensalzar el talento de la mujer la inglesa hace un repaso de las carreras de autoras como Jane Auste, Aphra Behn y las hermanas Brontë, entre otras.

Casi un siglo después, Aitana se ha sentido inspirada por esta publicación de Woolf, que va acorde a su concepto de álbum. Y qué mejor manera de homenajearlo que añadirlo a una escenografía muy analizada por sus fans.