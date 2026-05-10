Aitana cambia el final de 'miamor' y estrena nuevo dancebreak con 'Toxic' de Britney Spears

miamor sigue siendo uno de los platos fuertes de los conciertos de Aitana. La cantante catalana abrió Cuarto Azul World Tour este sábado en Roquetas de Mar (Almería) y en su setlist no faltó esta canción que tanta polémica trajo durante Alpha Tour.

El tema, que interpreta junto a Rels B, levantó ampollas en 2023 por su explosiva y sensual coreografía, que algunos consideraron no apta para menores. Sin embargo, la cantante no se achantó y siguió adelante con su puesta en escena, que vimos también durante los conciertos de Metamorfosis Season y en el primero de su nueva gira.

Aitana ha recuperado casi cada paso de baile de la canción salvo por un detalle. Para esta nueva etapa, ha estrenado dancebreak final con Toxic de Britney Spears. ¡Casi nada!

La cantante deslumbró con un espectáculo que no ha tardado en hacerse viral y que puso en pie a los asistentes. Sus gritos de celebración retumbaron en todo el recinto.

Es la primera vez que hace un remix en esta canción. En los conciertos previos al debut de Cuarto Azul World Tour, el dancebreak de miamor no estaba hecho sobre otra canción distinta, sino sobre una versión instrumental extendida de miamor preparada para el directo.