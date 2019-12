Tame Impala vuelve indomable, Kevin Parker rompe sus propios moldes

Podría gustarte Tame Impala si estabas muy metido en la onda indie, hasta que el álbum 'Currents' y el videoclip que CANADA hizo para el tema 'The Less I Know the Better' llevaron a Kevin Parker a lo más alto del estrellato de la música internacional. Con ello no hay duda de que él sólo es la esencia de la Australian Invasion, junto con Pond, Empire of the Sun o Lime Cordiale.

Y es que si Tame Impala es el nombre de la banda, en realidad toda la música que escucharéis en los discos y singles está hecha por una sola persona, Kevin Parker, un maravilloso músico y productor de Perth que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo con su pop-rock psicodélico, llegado incluso a ser la banda de rock favorita de muchos artistas de hip-hop. Aunque ya hablaremos otro día de esto.

Parker nos tienta ahora con 'Posthumous Forgiveness', el tercer adelanto de su próximo álbum The Slow Rush, previsto para el 14 de febrero de 2020.

Al igual que la última pieza de este tridente, los otros dos avances, 'Borderline' e 'It Might Be Time' son bailables, te hacen soñar y encima son mega potentes.

Bajo mi punto de vista, aquellos que busquéis una evolución del sonido Tame Impala saldréis muy satisfechos tras escuchar estos temazos, por otro lado, los que esperáis que Parker no haya perdido su esencia, estaréis igualmente de enhorabuena.

Si ya habíais escuchado 'Patience' (el single de cara única que el australiano sacó el 22 de marzo de este año) entonces sabíais que se avecinaban cambios. Con identificar esos bongos y el brillantísimo piano podías predecir que Tame Impala se estaba moviendo, a la carrera, como el antílope desbocado o el mítico modelo de Chevrolet que representa su leitmotif.

Paradójicamente, los temas de los que aquí hablamos tratan una misma idea, la de que todo el mundo crece, adquiere nuevos compromisos y tú, por el contrario, pareces suspendido en el aire, como el mismo Parker dice 'you aren’t as cool as you used to be, it might be time to face it', es decir "Ya no molas tanto como solías, será momento de aceptarlo". Sin duda este es un artista que sigue usando la música para hablarse a si mismo, para hacer terapia, y a la vez para hacérsela a toda su generación.

Lo dicho, esperamos ansiosos el resto del álbum Slow Rush y su puesta en escena en los próximos festivales de esta primavera y verano en España. Lo que está clarísimo es que Tame Impala sigue indomable.

¿Y a ti que te ha parecido este single?