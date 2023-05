Taylor Swift anuncia 'Midnights Deluxe', con una colaboración real con Lana del Rey y una nueva canción

Una vez más, Taylor Swift ha hecho de las suyas y ha sorprendido a sus fans con un anuncio in extremis de un nuevo lanzamiento.

La cantante ha conatdo a sus seguidores a través de redes sociales que el viernes 26 de mayo publicará una versión deluxe de su último álbum de estudio, Midnights, con un tema exclusivo rescatado de The Vault (su bóveda particular de canciones) y dos colaboraciones.

Sus fans lo pedían a gritos y, en esta nueva versión el disco contará con una colaboración real con Lana del Rey (Snow on the Beach), para que las artistas ha vuelto a reunirse de nuevo en el estudio, y otra con Ice Spice (Karma), una brillante artista a la que Taylor admira.

Además, la intérprete de Cardigan ha contado que Midnights (Til Dawn Edition) contará con una canción que nunca antes hemos escuchado que la cantante guardaba en The Vault: You’re Losing Me (Me estás perdiendo), una canción que ha sustituido por Paris y Glitch, dos temas que, aparentemente, estaban dedicadas a su expareja Joe Alwyn.

Sus fans, como de costumbre, han hecho sus propias conjeturas sobre lo que significa la salida de esas dos canciones y la entrada de la nueva, y creen que se trata de una canción exponiendo a su ex.

Habrá que esperar a sus lanzamiento para ver los easter eggs que tiene escondidos este nuevo tema.