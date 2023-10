Taylor Swift anuncia la versión deluxe de '1989 'Taylor's Version' con la colaboración de Kendrik Lamar en 'Bad Blood'

Taylor Swift acaba de lanzar 1989 Taylor's Version, y menos de 24 horas después ha anunciado la versión deluxe del disco, además de publicar una colaboración muy especial.

La artista ha compartido con el mundo la regrabación de su quinto álbum de estudio —acompañada de un emotivo prólogo— en el que dejó fuera la única colaboración de a stolen version, algo que ha extrañado mucho sus fans.

Pero la artista ha sorprendido con un gran anuncio a través de sus redes sociales y una nueva canción en las paltaformas de streaming:

"Ver a Kendrick Lamar crear y grabar sus versos en el remix de Bad Blood fue una de las experiencias más inspiradoras de mi vida. Todavía recuerdo esta colaboración con tanto orgullo y gratitud, por las formas en que Kendrick elevó la canción y la forma en que trata a todos a su alrededor. Cada vez que las multitudes en The Eras Tour cantan su línea ‘you forgive, you forget, but you never let it… go!’, sonrío", ha expresado la artista sobre la única colaboración de la versión original 1989.

"La realidad de que Kendrick volviese y regrabase Bad Blood para que yo pudiese reclamar y poseer este trabajo del que estoy tan orgullosa es surrealista y desconcertante para mí. Estoy encantada de decir que Bad Blood Remix (con Kendrick Lamar) está disponible en todas partes en la edición deluxe de 1989"; ha anunciado Taylor emocionada.

Por el momento la artista no ha anunciado la fecha de lanzamiento de la versión deluxe, pero se espera que sea un estreno inminente. Bad Blood ya está disponible en plataformas como Spotify.

Este anuncio hace que la teoría fan de la existencia de un álbum de colaboraciones sea posible, en el que, además de Lamar, podrían participar aristas como Harry Styles, Nicki Minaj, Selena Gómez o Sabrina Carpenter.

¿Estarán ante lo cierto?