Taylor Swift canta 'Crazier', banda sonora de Hannah Montana, por primera vez en The Eras Tour

Taylor Swift lo ha vuelto a hacer: la artista ha vuelto a dejar a impresionar a sus fans con la elección de una de sus canciones sorpresas en el segundo concierto en Edimburgo del The Eras tour.

Parece que el número de shows que dé la cantante no es incompatible con sorprender constantemente a sus fans. Y esta vez la autora de Love Story ha conquistado a los swifties con un tema que nunca había interpretado en directo.

Se trata deCrazier, canción que vio la luz hace quince años para formar parte deHannah Montana: la película. La cantante fue la encargada de poner banda sonora al filme de Disney protagonizado por Miley Cyrus y Lucas Till.

Swift interpretó este exclusivo tema al piano junto a All Of The Girls You Loved Before, mezclando así un lanzamiento de 2009 con otro de 2019, perteneciente al álbum Lover.

Si tras cada concierto las surprise songs son comentadas por redes sociales, esta vez la nostalgia y la envidia por el público edimburgués han inundado las redes sociales.