Taylor Swift podría volver a los escenarios en un masivo tour de estadios en 2023

SHE IS COMING

Taylor Swift está sumergida en la grabación de su décimo álbum de estudio, Midnights, que verá la luz el próximo 21 de octubre. Mientras tanto, y hasta que no termine de regrabar toda su música, la intérprete de The Man no tiene intenciones de pisar un escenario, motivo por el cual rechazó encabezar el half time de la Super Bowl.

Pero una vez con Midnights en el aire, no hay nada que impida a la artista estadounidense embarcarse en un tour. La última vez que vimos a Taylor Swift sobre los escenarios fue en el año 2018 con el Reputation Stadium Tour, con el que dio la vuelta al mundo. Después de esta gira, Swift se dedicó a crear nueva música.

Pero ya ha llegado el momento del comeback de Taylor. Según reportan medios británicos y estadounidenses como HITS Daily Double, Page Six y Daily Mail, Taylor Swift ofrecerá un masivo tour de estadios en el año 2023, regresando por todo lo alto.

Fuentes cercanas a la artista han revelado que "tiene planes verdaderamente ambiciosos" y que "está emocionada de volver al ruedo después de un largo pero fructífero descanso". Incluso se han atrevido a adelantar que ya tendría shows reservados.

Recordemos que la artista también tuvo que cancelar el tour de Lover, su séptimo álbum de estudio, en la año 2020 debido a la pandemia del covid-19.

¿Veremos finalmente a Taylor Swift de gira mundial cinco años después? Tendremos que esperar a la confirmación oficial por parte de la artista antes de cantar victoria.