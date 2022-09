SU MÚSICA VA PRIMERO

El motivo por el que Taylor Swift no actuará en el descanso de la 'Super Bowl'

Los rumores de que Taylor Swift actuaría durante el descanso de la Super Bowl no han tardado en hacerse eco, pero la realidad es que la artista no formará parte del famoso evento deportivo: no quiere actuar hasta haber regrabado sus seis primero álbumes.