Taylor Swift sorprende cantando por primera vez dos canciones en Dublín

Te interesa Taylor Swift cumple 18 años de carrera: las cinco canciones que definen su discografía

Taylor Swift continúa actuando por todo el mundo con su gira internacional The Eras Tour, que pondrá punto y final a su recorrido el próximo mes de diciembre.

La estadounidense quiere que cada cita del tour sea única. Para ello, siempre interpreta por sorpresa varias canciones de su discografía que no forman parte del repertorio oficial y fijo de sus conciertos. Esta parte del espectáculo, cuya música se toca en acústico, es la más especial para sus fans.

Y así lo ha demostrado Taylor Swift una noche más en su primer concierto en Dublín, celebrado este viernes. Esta vez, la sorpresa ha sido doble: no solo son canciones fuera del repertorio, sino que ha interpretado dos temas que nunca antes había tocado en directo.

Las canciones elegidas para esta ocasión especial han sido Sweet Nothing, incluida en su álbum Midnights, y hoax, la última pista de su aclamado disco folklore. La artista ha creado un bonito mashup combinando ambas piezas y regalando al público de Dublín una experiencia única.

Aparte de estos temas, Taylor Swift eligió otras dos canciones sorpresa para rematar la emotividad del momento. En este caso, tocó una fusión de State of Grace, de su álbum Red, y You’re On Your Own, Kid, también de Midnights.