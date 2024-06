Taylor Swift estaría trabajando en nueva música para 2025 y en otra gira para 2026

Te interesa Taylor Swift cumple 18 años de carrera: las cinco canciones que definen su discografía

Taylor Swift es, quizás, la artista más prolífera y productiva de la actual industria musical. Desde 2019, la estadounidense ha publicado cinco álbumes de estudio y cuatro regrabaciones de sus anteriores discos. Nueve en total, en cinco años. Y puede que el décimo esté al caer...

La cantante aún tiene por delante la publicación de las nuevas versiones de su álbum debut Taylor Swift y de Reputation. Además, este mismo año acaba de publicar su disco The Tourtured Poets Department, cuya edición deluxe incluye un total de 31 canciones.

Una parte de su legión de fans está encantada con que Taylor Swift sea capaz de crear y crear nueva música sin descanso, manteniendo el alto nivel que se autoexige. Por el contrario, otras personas opinan que esta vorágine de música, con álbumes de más de 30 canciones y publicaciones constantes de discos, está perjudicando el valor artístico de la cantante.

Sea como fuere, parece que la estadounidense no pondrá freno a su carrera. Según ha publicado este viernes el medio británico Daily Mail Celebrity, Taylor Swift estaría trabajando en sus próximos pasos a nivel profesional mientras continúa dando conciertos con su gira internacional The Eras Tour, que no terminará hasta finales de diciembre de este año.

Taylor Swift en 'The Eras Tour' | GTRES

Según las fuentes del citado medio, la estadounidense ya está trabajando en nueva música que verá la luz en 2025. Y no solo eso: también está planeando volver a salir de gira a partir de 2026.

El contacto anónimo de Daily Mail Celebrity asegura que Taylor Swift "está muy inspirada por todas las nuevas experiencias que está teniendo en The Eras Tour y ha estado escribiendo canciones entre bastidores".