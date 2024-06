Todo sobre el concierto de Taylor Swift ayer en Londres: fallos, infiltrados, público VIP y canciones sorpresa

Te interesa Taylor Swift cumple 18 años de carrera: las cinco canciones que definen su discografía

Taylor Swift continúa su gira mundial The Eras Tour. Esta semana el foco está en Londres, donde hoy dará su tercer concierto consecutivo. Pero será difícil superar la expectación generada anoche, donde no faltó de nada...

Para empezar, hubo fallos técnicos, algo poco habitual en los espectáculos de la estadounidense. Alguna vez tenía que pasar, teniendo en cuenta que lleva más de 100 conciertos con este tour.

Durante una transición entre canciones, la pantalla mostró una imagen fija de The Tortured Poest Department durante más de 16 segundos. "Creo que ha habido un glitch", bromeaba la cuenta de X Taylor Nation haciendo referencia a una canción de Midnights.

También hubo infiltrados desde las alturas... El público asistente capturó imágenes de varias personas subidas en el techo del estadio de Wembley, desde donde estaban disfrutando del concierto.

Tampoco se quisieron perder esta cita con Taylor varios personajes públicos, tal y como ha compartido el deportista Chase Daniel en X. Si el viernes acudió el príncipe Guillermo de Gales, ayer estuvieron presentes los actores Tom Cruise, Liam Hemsworth, Hugh Grant o Ashton Kutcher.

La que también estuvo en esta cita de Londres fue Hayley Williams, la cantante del grupo de pop punk Paramore. Pero ella estuvo sobre el escenario con Taylor, como parte de una de las canciones sorpresa que interpreta la estadounidense en cada concierto. Juntas cantaron Castles Crumbling, su colaboración incluida en el disco Speak Now (Taylor's Version).

La otra canción sorpresa de la noche fue thanK you aIMee, incluida en la versión deluxe del último disco de Taylor y que habla sobre su disputa con Kim Kardashian en una metáfora poco sutil. Pero antes de empezar a cantar este tema por primera vez en directo, la estadounidense quiso lanzar un mensaje contra el odio: "Cada vez que alguien habla mierda [sobre mí] me hace trabajar aún más duro", dijo.