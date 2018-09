Thalía saca a pasear su buen humor y se marca un remix de ‘Me oyen, me escuchan’

Thalía nos dejó un momentazo hace unas semanas durante un extraño Facebook LIVE , que comenzaba con la artista diciendo: ‘ Me oyen, me escuchan ’, que acabó viralizándose e incluso creándose un #ThaliaChallenge .

Thalía lanza el remix de 'Me oyen, me escuchan' / YouTube

Ahora, la cantante saca a pasear su sentido del humor y sube a las plataformas un remix del live, que acababa con un '¿Cómo la apago?', con un 'tiki- tiki-tín, taka-taka-tán' odiosamente pegadizo y que en el vídeo original usaba como efecto sonoro del vestido a lo Salomé en Eurovisión.

¡A esto le llamo yo reírse de uno mismo! Y tener una buen vista para estos asuntos de las redes sociales. ¿Quién sabe si logrará ponerlo de moda? Cosas más bizarras hemos visto...

"Escrita" por Ariadna Thalía Sodi y con Chuy Núñez, un fan que ha improvisado el fondo musical, en la producción, así suena este ‘Me oyen, me escuchan’ (⚠️ Advertencia: no apto para personas con gustos musicales refina... con gustos musicales):

Y este es el momentazo en Facebook LIVE que se viralizó: