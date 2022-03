The Weeknd se lleva a Doja Cat de gira

The Weeknd y Doja Cat no solo se llevan bien y hacen colaboraciones conjuntas cada tanto, ahí están Your Right y el remix In Your Eyes, ¡también se van juntos de gira! El artista canadiense ha hecho el anuncio en su redes y, desde luego, pocos se esperaban una noticia así.

Lo curioso del anuncio es que parece que esta será la primera parte de la gira del músico, ya que, en la foto del cartel, ha escrito que esto es solo ‘la primera pierna’.

After Hours Til Dawn Tour dará inicio el próximo ocho de julio en Toronto, la ciudad natal del cantante, y acabará en Los Ángeles el dos de septiembre. Otras ciudades como Nueva York, Chicago, Boston, Philadelphia, Detroit, Washington, Atlanta, Las Vegas, Vancouver, Seattle, San Francisco y Phoenix completan la lista de la gira.

La sorpresa ha sido doble cuando The Weeknd anunciaba que Doja Cat se iba con él de gira. Además, todo esto también cuenta con su lado benéfico y es que el cantante donará un dólar por cada entrada vendida al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, una iniciativa que pretende ayudar a las comunidades que se encuentran al borde de la inanición.