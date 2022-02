The Weeknd, en pareja: las mejores colaboraciones del cantante canadiense

The Weeknd es uno de los artistas más completos que existe a día de hoy. El cantante canadiense de 32 años se ha confirmado como uno de los grandes músicos de esta generación y sus canciones así lo demuestran. También sus colaboraciones.

Grandes músicos han unido su voz a la de The Weeknd, que ha cantado con Ed Sheeran, Ariana Grande o Rosalía. Son tres ejemplos de una lista que no para de crccer. Hace solo unos meses, en noviembre, la catalana y el canadiense nos dejaron con la boca abierta al lanzar La fama, primer single del disco MOTOMAMI y segunda colaboración de estas pareja musical. Antes habían lanzado Blinding Lights [Remix].

Más allá del videoclip, inspirado en la película Abierto hasta el amanecer, el tema sorprendió a propios y extraños cuando escuchamos a The Weeknd cantando en español.

Un tema más de su larga lista de colaboraciones. Repasamos otros dúos, de éxito similar, que ha hecho el cantante.

'Save Your Tears', The Weeknd y Ariana Grande

El éxito de esta canción ha sido más que de sobresaliente. El remix de Save Your Tears es un tema, y una colaboración muy esperada por los seguidores de ambos cantantes. La elegancia musical y la perfecta combinación de las dos voces consiguen que este espectacular remix suene así, como solo pueden hacerlo el canadiense y Ariana Grande. En 2021, la canción alcanzó el puesto uno en la lista Billboard Hot 100.

'Dark Times', el tema que reúne a Ed Sheeran y The Weeknd

Nadie se esperaba que Ed Sheeran tuviera estos registros, propios del R&B, cuando escuchamos Dark Times por primera vez. The Weeknd y el británico suenan de lujo con una canción que tiene un ritmo diferente, alejado de las propuestas habituales de los cantantes y es por eso por lo que tiene que estar en este listado.

'Starboy', Daft Punk y The Weeknd

El trabajo de los robots franceses junto a The Weeknd es pura fantasía. Las estrellas conquistaron el show del entretiempo de la Super Bowl en 2021 con una actuación que sirvió para que el canadiense iniciara una nueva etapa en su carrera, más cercano al pop que hoy conocemos todos. Por cierto, Starboy es el nombre de su tercer álbum, pero también es el título que recibe su propio cómic, del que él es el guionista.

'Pray For Me': The Weeknd y Kendrick Lamar le cantan a 'Pantera Negra'

Cuando se estrenó Pantera Negra y fue el éxito que fue, su música también tuvo un papel fundamental. The Weeknd y Kendrick Lamar hicieron el resto acompañados por ese sonido tan característico de los sintetizadores. La cinta de Marvel elevó su propuesta gracias, en buena medida, a su apartado musical y triunfó.

'Lust For Life', un homenaje de Lana del Rey y The Weeknd a los años 60

Lust for Life es una canción de Lana Del Rey que también cuenta con la aparición estelar del canadiense. The Weeknd acompaña a Lana en un tema que evoca con nostalgia la estética de los años 60. Fuerza, energía, lujuria y referencias culturales inundan el vídeo. De hecho, la canción nos remite al suicidio de Peg Entwistle, una actriz norteamericana que se saltó de la letra H del gigantesco letrero de Hollywood.

'You Right', The Weeknd y Doja Cat otra vez juntos

Después de que Doja Cat cantara junto a él In Your Eyes, The Weeknd repitió con la artista para entonar ese temazo que es You Right. La canción es el segundo sencillo del tercer álbum de la rapera, titulado Planet Her.

'Moth To A Flame', The Weeknd se une a Swiedish House Mafia

En 2021 The Weeknd se unió con su inconfundible voz a Swedish House Mafia en la canción Moth To A Flame. Todos la estaban esperando y el resultado no defraudó a nadie. Se trata de una de las mejores colaboraciones que ha hecho The Weeknd y es que su tono de voz encaja a la perfección con la música de los DJs.

Hawái, la canción de Maluma y The Weeknd

Cerramos este listado con la inesperada colaboración que llevaron adelante Maluma y The Weeknd, titulada Hawái, otro éxito musical.