The Weeknd presenta canciones inéditas de su próximo álbum en São Paulo junto a Anitta

The Weeknd está de vuelta. El canadiense está a punto de cerrar su trilogía de álbumes con el lanzamiento del último de ellos, Hurry Up Tomorrow. Este promete ser su trabajo más personal de todos. "Cuando termine hoy, descubriré quién soy", reza el poema con el que anunció el disco, que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Pero, aunque no se sepa cuándo verá la luz el disco, The Weeknd ya ha presentado varias canciones que seguramente formarán parte de Hurry Up Tomorrow. Lo ha hecho en su concierto multitudinario en São Paulo (Brasil), el cual ha querido retransmitir en directo desde su canal de YouTube y que se puede ver completo en diferido.

El álbum parece estar protagonizado por una difícil etapa en la vida del canadiense, quien parece haber sufrido problemas de salud mental por sus palabras. "Lo enfrenté lo suficiente. La mayoría de las veces, lo superé. Pero trabajo en ello todos los días. Espero que [mi música] ayude a otros a enfrentar y superar el abismo también", ha explicado en su entrevista con Billboard Brasil.

Las canciones inéditas de The Weeknd

Aparte de algunos de sus grandes éxitos, The Weeknd ha interpretado hasta diez composiciones inéditas y desconocidas para el mundo. Aun así, el artista no las ha presentado con sus títulos. Una de ellas podría llamarse Wake Me Up, la cual sería un sample de Michael Jackson.

El público ha enloquecido con la aparición sorpresa de la superestrella brasileña Anitta, quien se ha unido a The Weeknd para cantar lo que podría ser una colaboración juntos titulada, precisamente, São Paulo.

Otro invitado estrella ha sido el rapero estadounidense Playboi Carti, quien se ha subido al escenario del Estádio MorumBIS con The Weeknd para interpretar dos canciones: una, FE!N de Travis Scott, y la otra es una composición inédita que podría titularse Timeless.