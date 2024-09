Los regresos musicales que esperamos en los próximos meses: del nuevo disco de Rosalía a la vuelta de Quevedo

Te interesa El fenómeno fan tiene una explicación científica: qué hay detrás de la veneración a Taylor Swift o Coldplay

El fin del verano siempre supone un punto de inflexión en el panorama musical. El parón por vacaciones se sustituye por las ganas de los cantantes para presentar sus nuevos trabajos, donde siempre muestran una nueva faceta como artistas.

Un nuevo álbum es un nuevo inicio, una nueva etapa. Y Taylor Swift lo sabe mejor que nadie, ya que ha planteado toda su gira The Eras Tour basándonos en las distintas etapas de su carrera, divididas por cada uno de sus discos.

Mientras algunos artistas se despiden, como ha hecho recientemente Adele al confesar que necesita un descanso antes de volver a componer y a subirse a un escenario, otros retoman su trayectoria con nueva y refrescante música, aunque ya no pueda convertirse en la canción del verano.

Del mismo modo, algunos cantantes publicarán álbumes sin haberse tomado un descanso profesional, como Lola Índigo, Ana Mena, Aitana o Coldplay. Otros lo harán este mismo mes de septiembre, como Katy Perry. Pero, en este artículo, recopilamos los regresos musicales más esperados de cara a los próximos meses.

El nuevo álbum de Rosalía

Rosalía continúa trabajando en el disco que sucederá a MOTOMAMI (2022). A finales de junio, la catalana compartió una fotografía en el estudio, y unos días antes aseguró que "la espera valdrá la pena". "Ojalá la vida me permita compartir otras muchas canciones más. Por ahora sigo trabajando en el nuevo disco", dijo en su Instagram.

Recientemente, la artista ha hablado sobre su concepto artículo en su entrevista para Highsnobiety. "He cambiado mucho, pero al mismo tiempo sigo pensando en las mismas cosas. Es como si todavía tuviera las mismas preguntas y las mismas ganas de responderlas. Sigo teniendo el mismo amor por el pasado y la misma curiosidad por el futuro", asegura, mostrando el mismo entusiasmo de siempre por la fusión.

Y, como ella misma canta en su reciente colaboración con Lisa... "Ni una era será un flop en mi porvenir / Soy la Rosalía, solo sé servir".

La vuelta de Quevedo

Quevedo volverá este 2024, aunque aún se desconoce la fecha exacta. Ni siquiera se ha pronunciado oficialmente sobre ello, ya que su única aparición desde que anunció su descanso de la música a principios de año tuvo lugar en el festival valenciano Bigsound a finales de junio, donde dio a conocer al público su cambio físico.

El artista eliminó todas las fotografías de su perfil de Instagram por su retirada temporal, pero el 7 de julio compartió una galería de imágenes de sus vacaciones. Y justo un mes después, el 7 de agosto, Quevedo hizo volar varias avionetas por playas españolas con un mensaje: "2021 Sembrar. 2022 Recoger. 2023 Coronar. 2024 Desaparecer", aunque esta última palabra aparecía tachada. Y no solo eso, sino que la letra de su canción Ahora que en Spotify apareció ese mismo día con la palabra "desaparecer" eliminada.

Este cartel volador, que resume su trayectoria profesional, indica la vuelta del artista este mismo año. Entonces... ¿Su próxima música saldrá un día siete de uno de los meses que restan del 2024?

El tercer álbum de Amaia

Amaia, la laureada ganadora de Operación Triunfo 2017, también se trae entre manos un nuevo disco tras Cuando no sé quién soy (2022). En una entrevista de finales de junio, concedida por el estreno de su canción Nanai, la artista desveló que estaba finalizando su tercer álbum de estudio. De hecho, este mes de septiembre tiene que entregar el proyecto terminado a la discográfica, aunque no verá la luz hasta finales de 2024 o a principios de 2025.

Antes del verano, Amaia ya tenía todas las canciones del disco hechas, aunque le faltaba dar las últimas pinceladas y diseñar toda la estética visual. Además, confesó que el disco probablemente contará con una colaboración y que una de las composiciones estará ambientada en el otoño.

Alejandro Sanz y su nuevo disco

La mítica estrella de la composición española ha dejado caer recientemente que su próximo trabajo llegará de un momento a otro. Su último álbum, Sanz (2021), pronto será sucedido. "Un verano de preparados… Listos… Ya. Deseando escuchar el disparo de salida para mostraros todo lo que tengo guardado en mis manos y dejarlo posado en vuestra alma. Ya casi, ya falta menos", ha escrito en su perfil de Instagram a principios de septiembre.

Y eso no es todo: el disco probablemente contará con una colaboración junto a Rosalía, ya que ambos artistas acudieron a casa del compositor Manuel Alejandro durante la pasada Navidad en lo que habría sido la sesión de escritura de su tema. "No solamente hace MOTOMAMI, sino que también puede hacer canciones serias y bien construidas", dijo el músico sobre la catalana.

El séptimo álbum de Lady Gaga

Tras el inesperado éxito de su colaboración con Bruno Mars, Lady Gaga volverá con el séptimo álbum de estudio de su carrera. La artista nunca había dejado pasar tanto tiempo entre un disco y otro (Chromatica vio la luz en 2020), pero el mes de octubre de 2024 marcará el inicio del fin con el estreno del primer sencillo de su nuevo trabajo.

Además, su reciente entrevista con Vogue ha desvelado que el disco completo verá la luz en febrero de 2025. Será un disco pop intenso, ominoso y muy del estilo de la Lady Gaga del pasado. Aunque de momento la estadounidense no ha querido desvelar muchos detalles, sí ha confesado que fue idea de su prometido Michael Polansky. "Es la persona que me dijo que hiciera un nuevo disco pop. Me dijo: 'Cariño, te amo. Necesitas hacer música pop'", dijo.

El cierre de la trilogía de The Weeknd

En los próximos meses, el artista canadiense The Weeknd cerrará su trilogía de tres álbumes: After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (que aún no tiene fecha de lanzamiento).

El artífice de Blinding Lights desveló a principios de septiembre el título de su nuevo trabajo, y lo hizo con la publicación de un misterioso vídeo acompañado de un poema. "Me miro en el espejo y me siento tanto viejo como nuevo, atrapado en un limbo e incapaz de moverme. Aún no me he enfrentado a mí mismo", dice el texto, desvelando que su próximo disco puede ser el más personal y sincero de su carrera.

El inminente quinto disco de Halsey

Después de experimentar con el rock alternativo en If I Can't Have Love, I Want Power (2021), la artista estadounidense ya está preparada para el lanzamiento de su quinto álbum de estudio el próximo 25 de octubre, tras el estreno de sus sencillos The End, Lucky, Lonely is the Muse y Ego.

Bajo el título The Great Impersonator, se trata de un disco "conceptual y confesional" donde indagará sobre ella misma en distintas épocas musicales. "Hice este proyecto en el espacio entre la vida y la muerte. Y siento como si hubiera esperado una eternidad para que lo tuvierais. Esperaré un poco más. Ya he esperado una década", escribió la artista en el anuncio del disco.

La vuelta de Linkin Park tras siete años

La mítica banda de rock alternativo ha regresado a la música este mes de septiembre con un primer sencillo, The Emptiness Machine. El grupo llevaba inactivo desde 2017, cuando murió su líder Chester Bennington.

Linkin Park se ha marcado una vuelta por todo lo alto, anunciando la incorporación de una nueva vocalista y una pequeña gira de seis conciertos. Y no solo eso, sino que también han desvelado que el próximo 15 de noviembre verá la luz su octavo álbum de estudio, titulado From Zero (en español, "desde cero").