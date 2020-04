The Weeknd vive una pesadilla llena de confeti en 'Until I Bleed Out'

The Weeknd sigue presentándonos las canciones de After Hours acompañadas del viaje piscotrópico que inició con ' Heartless' . En 'Until I Bleed Out' , su nuevo single, muestra una de las peores partes de este viaje, cuando intenta escapar de una pesadilla que más que fuera parece estar dentro de su cabeza.

The Weeknd en el vídeo de 'Until I Bleed Out' / The Weeknd XO, Inc

Con el lanzamiento de 'Heartless', The Weeknd nos anunciaba que estaba abriendo un "capítulo psicótico" que acompañaría cada una de las canciones de su nuevo trabajo After Hours.

Con un magnífico trabajo audiovisual, Abel Tesfaye vive diferentes momentos de este episodio en la ciudad de Las Vegas, en lo que parece ser una larga noche que se va de las manos y se divide en los diferentes temas.

Lo hemos visto en el pico de euforia en 'Blinding Lights' o 'After Hours'; y en lo que parece ser su final en 'In Your Eyes'. Pero al igual que ocurría con 'Heartless', en 'Until I Bleed Out' vemos la parte más angustiosa de este viaje, cuando The Weeknd no puede controlar sus alucinaciones.

En este nuevo vídeo, dirigido por XO, Tesfaye se encuentra en una fiesta en la que no para de caer confeti, pero lejos de ser algo agradable se convierte en toda una pesadilla. Toda la habitación da vueltas y aunque él intenta huir hacia unas solitarias dunas en mitad de la noche, los anfitriones de la Ciudad del Pecado se niegan a dejarle marchar.

LETRA DE 'UNTIL I BLEED OUT', DE THE WEEKND

[Intro]

I can't move, I'm so paralyzed

I'm so paralyzed

I can't explain why I'm terrified

I'm so terrified

[Pre-Chorus]

Well, I don't wanna touch the sky no more

I just wanna feel the ground when I'm coming down

It's been way too long

And I don't even wanna get high no more

I just want it out of my life

Out of my life, out

[Chorus]

I wanna cut you outta my dreams

'Til I'm bleeding out

'Til I'm bleeding

I wanna cut you outta my mind

'Til I'm bleeding out

'Til I'm bleeding

I wanna cut you outta my dreams

Woah, I'm bleeding out

Girl, I'm bleeding

I wanna cut you outta my mind

'Cause I'm bleeding out

Oh, I'm bleeding

Girl, I'm bleeding

[Outro]

I keep telling myself I don't need it

I keep telling myself I don't need it anymore

I keep telling myself I don't need it anymore

Need it anymore