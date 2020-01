The Weeknd continúa su particular viaje psicotrópico en el vídeo de 'Blinding Lights'

The Weeknd en el videoclip de 'Blinding Lights' / Youtube The Weeknd

Cuando The Weeknd anunció en sus redes sociales que estaba a punto de comenzar "un nuevo capítulo psicótico de fusión cerebral", iba muy en serio.

Así anunció el lanzamiento de 'Heartless', una canción acompañada de un potente videoclip dirigido por Anton Tammi con una clara inspiración setentera.

En el vídeo, The Weeknd vivía toda una aventura llena de alucinaciones en Las Vegas, pasando por momentos de euforia a ataques de pánico, que le llevaban a correr sin sentido por las calles sobre iluminadas de la Ciudad del Pecado.

Tan sólo unos días antes del lanzamiento de 'Heartless', el cantante lanzó el tema 'Blinding Lights' para un spot de una marca de coches, por lo que no se sabía si esta canción se incluiría en el próximo álbum de Abel Tesfaye o no.

Pero tal ha sido el éxito de 'Blinding Lights' que The Weeknd acaba de lanzar su videoclip oficial, también dirigido por Anton Tammi y que supone la continuación de 'Heartless'.

The Weeknd, en una suerte entre Raoul Duke de Miedo y Asco en Las Vegas y el Joker de Todd Phillips; aparece con la cara ensangrentada todavía perdido por las calles de Las Vegas, sin que sepamos (y seguramente él tampoco lo debe saber) qué ha ocurrido.

Pero lejos de asustarse, se ríe a carcajada limpia con los dientes ensangrentados, conduce a toda velocidad un descapotable y baila entre los rascacielos como si toda esta historia no fuese con él... Hasta el final, que en su ajetreada noche ha debido enfadar mucho a alguien porque terminan dándole una paliza. El futuro de nuestro protagonista podremos descubrirlo, probablemente, en su próximo videoclip.

LETRA DE 'BLINDING LIGHTS' DE THE WEEKND

Yeah

I been tryna call

I been on my own for long enough

Maybe you can show me how to love, maybe

I'm going through withdrawals

You don't even have to do too much

You can turn me on with just a touch, baby

I look around and Sin City's cold and empty (oh)

No one's around to judge me (oh)

I can't see clearly when you're gone

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

Hey, hey, hey

I'm running out of time

'Cause I can see the sun light up the sky

So I hit the road in overdrive, baby

Oh, the city's cold and empty (oh)

No one's around to judge me (oh)

I can't see clearly when you're gone

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

I'm just walking by to let you know (by to let you know)

I can never say it on the phone (say it on the phone)

Will never let you go this time (ooh)

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch