Tiësto, Martin Garrix, Afrojack, Don Diablo y Timmy Trumpet, al Andorra Mountain Music

Vuelve el Andorra Mountain Music con Europa FM como emisora oficial con una edición de invierno que reunirá durante cinco sábados a los DJ más reconocidos a nivel internacional: Tiësto, Martin Garrix, Afrojack, Don Diablo y Timmy. Los conciertos se celebrarán del 5 de febrero al 5 de marzo del 2022.

DJ Tiësto - sábado 5 de febrero

La primera actuación será el 5 de febrero con Tiësto. Seis álbumes de estudio lo avalan y también haber ganado un Grammy al mejor remix por la canción All of me de John Legend.

Afrojack - sábado 12 de febrero

Coge el relevo el 12 de febrero otro ganador del premio Grammy. El productor y compositor Afrojack se mantiene en la lista Top 10 de los 100 mejores DJ del mundo por sexta vez.

Martin Garrix - Sábado 19 de febrero

El sábado 19 de febrero será el turno de otro de los grandes DJ: Martin Garrix. Desde el 2013 suma más de 27 sencillos y un álbum de estudio. Ha creado la canción de la Eurocopa de fútbol 2021 con U2.

Don Diablo - sábado 26 de febrero

El último sábado de febrero, el 26 en concreto vuelve Don Diablo quien ya actuó en el Andorra Mountain Music este verano y repite experiencia en esta edición de invierno. Pionero de la música dance, el pasado mes de septiembre publicó su tercer álbum de estudio titulado Forever.

Timmy Trumpet - Sábado 5 de marzo

El encargado de cerrar el Andorra Mountain Music Winter Edition el 5 de marzo será Timmy Trumpet. El sencillo Freaks, premiado con discos de multiplatino es todo un éxito con más de 500 millones de reproducciones.

Nuevo escenario y entradas a la venta el 3 de diciembre

En esta edición hibernal hay un cambio de escenario. Los conciertos tendrán lugar en el Estadio Comunal-Joan Samarra Vila de Andorra la Vella, una localización cerca de los principales ejes comerciales del país y de la Estación Nacional de Autobuses con facilidad de acceso a las zonas de aparcamiento.

La apertura de puertas del recinto se realizará a las 18 horas con las actuaciones de los primeros warm-up. A las 20.45 horas tendrá lugar la actuación del artista principal y a las 22 horas habrá la última sesión a cargo de un DJ andorrano. Está previsto que los conciertos acaben sobre las 23.30 horas.

Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 3 de diciembre y se podrán comprar a través de la página web www.visitandorra.com y en la plataforma de Ticketmaster. Los precios de las actuaciones serán de 50 euros (más 5 euros de costes de gestión) para los conciertos de Afrojack, Don Diablo y Timmy Trumpet. Por su parte, los conciertos de Tiësto y Martin Garrix costarán 60 euros (más 6 euros de costes de gestión).

El Andorra Mountain Music Winter Edition contará con el apoyo y patrocinio del Comú de Andorra la Vella -quien también cede el emplazamiento donde tendrán lugar los conciertos- además de Crèdit Andorrà. Además de Europa FM como media partner.

Respeto a los protocolos sanitarios, se deberá seguir de cerca la evolución de la pandemia para adaptarse a las recomendaciones sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias. Vista la experiencia ya demostrada en la primera edición del Andorra Mountain Music, se seguirán las directrices sanitarias sobre las condiciones de acceso que se marquen en aquel momento.