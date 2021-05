Martin Garrix se une a Bono y The Edge de U2 para lanzar 'We are the people', para la Eurocopa 2021

Martin Garrix se une a Bono y The Edge de U2 en 'We are the people' // Sony Music

Hace ya dos años que la UEFA le encargó a Martin Garrix el tema oficial para la Eurocopa 2020, que ha sido pospuesta para este año debido a la pandemia mundial de coronavirus.

El DJ neerlandés ha contado con dos colaboradores de lujo, Bono y The Edge de U2, para crear We are the people, la sintonía para la Eurocopa 2021 de fútbol, que arrancará el próximo 11 de junio.

"Estoy muy emocionado por haber sido parte de esto y también por haber podido contar con dos leyendas de la música para ello", ha desvelado el joven artista en un encuentro telemático con medios de todo el mundo para presentar un tema que empezó a gestarse hace ya tres años.

Según ha relatado, Garrix recibió "carta blanca" por parte de la UEFA para este encargo, "lo más loco" que haya hecho nunca, y así comenzó a trabajar en una maqueta con una guitarra inicial que recordaba mucho a la música de U2.

"¿Por qué no les propones participar?", le sugirió al músico su representante y, tras horas de conversación por teléfono con Bono y The Edge, surgió esta canción "sobre la emoción de estar unidos".

En el intercambio de mensajes con Bono, el tema fue evolucionando. "Él está muy abierto a cosas nuevas y ha elevado el nivel del tema. Su sonido y mi sonido son una combinación increíble", ha señalado Garrix, tras reconocer que el irlandés rehizo completamente las letras originales.

'We Are The People We'Ve Waiting For', proclama su estribillo, es decir, 'Somos la gente que hemos estado esperando', un mensaje que "tras el coronavirus se ha vuelto más pertinente si cabe", ha subrayado Garrix sobre este corte que tendría que haber visto la luz el pasado año.

Su lanzamiento, sin embargo, se pospuso a causa de la pandemia al hacerlo la propia competición. "Es una locura que hayamos estado trabajando en esto ya durante tres años y que no se haya filtrado nada", ha reconocido sobre el secretismo que ha rodeado el proyecto.

"Normalmente habría estado de gira todo el año, con poco tiempo en casa, pero como pasó esto he podido centrarme y experimentar con cosas nuevas", ha explicado el también productor y compositor, que hizo realidad parte de sus sueños el día que encontró frente a frente en el estudio con sus ídolos y sumó además a sus melodías "unas guitarras increíbles" de The Edge.

Para este proyecto, el autor de éxitos internacionales como Animals quiso partir de algo totalmente nuevo, con un formato "surround" y envolvente.

"Para mí era muy importante capturar la emoción que sientes cuando tu equipo marca un gol, esa felicidad y esa euforia", ha explicado, antes de reconocer que, como buen holandés, ansía una victoria en la Eurocopa de la selección naranja.