Tini, acusada de plagiar a Ariana Grande para el videoclip de 'Cupido': la comparativa

Este mismo viernes Tini Stoessel estrena su nuevo disco, Cupido, el cuarto de su carrera.

Pero antes de que las canciones que lo forman vea la luz y con la resaca del Día de San Valentín vigente, la argentina ha querido hacer un pequeño regalo a sus seguidores con el lanzamiento de la canción que da título a este nuevo trabajo, que ha llegado acompañado de un videoclip que ha despertado las hipótesis sobre un supuesto plagio.

La primera canción que compartió de él fue Miénteme y desde entonces no ha dejado de encadenar éxitos musicales, lo que ha supuesto para la artista "una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal".

"Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen. No tengo palabras para agradecerles, de verdad", decía la artista en sus redes sociales antes de mencionar a los artistas que han colaborado con ella en este trabajo: María Becerra, Cali y el Dandee, Becky G, Anitta, Manuel Turizo y Steve Aoki, entre otros. Para la cantante, su nuevo disco es el mayor ejemplo de su desarrollo como artista en los últimos años.

El parecido con In My Head, de Ariana Grande, sospechoso

Aunque el estreno del videoclip de Cupido ha supuesto todo un acontecimiento para los 'tinistas', rápidamente muchos usuarios han destacado el parecido de los visuales con los del clip de Ariana Grande para el tema In My Head, una perfomance que grabó en colaboración con Vogue.

Los planos de las artistas, el movimiento de la cámara y el encuadre del fondo son algunos de los elementos con más similitudes.

Destaca también la utilización del ojo de pez en varias secuencias, además de la incorporación de accesorios que flotan y se mueven por sí mismos, un recurso prácticamente idéntico en ambos vídeos.

No son pocas las comparativas que circulan por las redes sociales.

Letra de Cupido de Tini Stoessel

(Vos tenés ganas de enamorarte)

(Pero, después, de desenamorarte)

(Te digo que es el laburo)

(No me quiero enamorar)

(Jajaja)

Tardo pa' contestarte

Y tú tardas pa' madurar

Algo me dice que ya es muy tarde

Pero no me dejo de preguntar

¿Qué nos pasó?

Que cuando estábamos bien, se complicó

Que nos queríamos tanto y ahora no

Cupido tiró la flecha y la cagó

¿Qué le pasó?

Porque ahora estoy sola en mi soledad

Amor que se viene, amor que se va

No me pidas tiempo, que eso no va

Tú pides y pides, y no das na'

Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol

No hay botella que aguante a borrar este dolor

Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor

Pero esta tusa es tan grande, va de mal en peor

¿Qué nos pasó?

Que cuando estábamos bien, se complicó

Que nos queríamos tanto y ahora no

Cupido tiró la flecha y la cagó

¿Qué le pasó?

¿Qué nos pasó?

Que cuando estábamos bien, se complicó

Que nos queríamos tanto y ahora no

Cupido tiró la flecha y la cagó

¿Qué le pasó? (¿por qué falló?)

Si yo te extraño, te extraño por la noche

La noche me hace daño, yo todavía te extraño

Dicen que un clavo siempre saca a otro clavo

Pero este amor esclavo es difícil de olvidar (difícil de olvidar)

Si yo te extraño, te extraño por la noche

La noche me hace daño, yo todavía te extraño

Dicen que un clavo siempre saca a otro clavo

Pero este amor esclavo es difícil de olvidar

¿Qué nos pasó?

Que cuando estábamos bien, se complicó

Que nos queríamos tanto y ahora no

Cupido tiró la flecha y la cagó

¿Qué le pasó?

¿Qué nos pasó?

Que estábamos bien, y todo se jodió, ey

Que se enamoró y desenamoró

Cupido tiró la flecha y la cagó

¿Qué le pasó?

(La cagó)