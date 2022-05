Tini Stoessel sorprende a sus seguidores con el videoclip de su canción 'La Triple T’

Te interesa Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul: las fotos que confirman su relación

La cantante artista Tini Stoessel ha sorprendido este viernes a sus seguidores con el lanzamiento de La Triple T, un single en el que canta que lo más importante es disfrutar de la vida y ser feliz.

La nueva canción de Tini llega tras varios días de mensajes en redes sociales. La argentina empezó con la promo de la canción más de una semana antes. El miércoles 26 fue el primer adelanto del videoclip del que poco a poco ha ido mostrando partes en redes sociales hasta llegar a este viernes y el lanzamiento final.

El vídeo muestra a una Tini explosiva, fiestera y sensual que, al ritmo de un melodía cañera, busca divertirse y pasárselo bien sin ningún tipo de preocupaciones, así lo dice en la letra de La Triple T.

Billboard ha recogido unas declaraciones de la cantante acerca de la canción: “Este sencillo es un recordatorio para disfrutar la vida y no tomarte demasiado en serio. Espero que la música y la letra puedan llevarte a tu lugar feliz, ya sea un club o un bar con tus amigos”. “En definitiva, quiero que la gente se divierta mientras escucha La Triple T”, continúa Stoessel sobre el nuevo hit que te invita a bailar por su ritmo, letra y apunta a ser uno de los temazos que no pararemos de escuchar de fiesta durante el verano.

La reacción del futbolista Rodrigo De Paul

La letra de La Triple T hace muchas referencias a la fiesta, “los tragos” y la soltería, y lo ha reflejado en varias frases de su sencillo, como por ejemplo “que yo no quiero amor, me puse la mini”, refiriéndose a salir de fiesta en lugar de buscar el amor; o “que no se enamora ella sabe, que guarda su cora bajo llave”.

Pero nada más lejos de la realidad. La artista argentina ha sido relacionada sentimentalmente con el futbolista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul, con el que se ha dejado ver por las calles y ha sido fotografiada por los paparazzi.

El jugador del Atleti no ha dudado en dar ‘me gusta’ a la publicación del tema, un detalle que no ha pasado desapercibido entre los seguidores de la cantante.