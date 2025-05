Todas las actuaciones musicales de la final de la UEFA Champions League

La final de la UEFA Champions League es uno de los espectáculos deportivos más importantes a nivel internacional, con los dos equipos europeos de más nivel enfrentándose en un único partido.

En la edición de 2025, el París Saint-Germain y el Inter de Milán se enfrentan en el estadio Allianz Arena de Múnich (Alemania) después del número musical protagonizado por Linkin Park.

La banda de rock estadounidense ha sido la elegida para calentar el ambiente de cara al encuentro con el aliciente de producirse en el mismo año del regreso a los escenarios de estos iconos tras siete años de parón creativo.

Linkin Park se une así al selecto club de grupos y artistas que desde 2016 han sido elegidos por la UEFA para hacer vibrar a los más futboleros antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.

Lenny Kravitz - 2024

Lenny Kravitz fue la estrella invitada para actuar en la final de la Champions de 2024 que enfrentó al Real Madrid y el Borussia Dortmund, en un número en el que además de cantar hits como Fly Away o Are you gonna go my way, también mostró nuevas canciones de Blue Lights, su último álbum publicado ese mismo año.

Burna Boy, Anitta y Alesso - 2023

El trío formado por el DJ Alesso, la brasileña Anitta y Burna Boy puso a vibrar el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul con su actuación en la final de la Champions League de 2023. Una actuación en la que la combinación musical estuvo complementada con un cuidado número en el que las luces, fuegos artificiales y humo estuvieron medidas para mejorar el resultado de canciones como Envolver y Downtown.

Camila Cabello - 2022

Puede que uno de los momentos que hayan hecho que Camila Cabello tenga esa querencia con París sea su actuación de 2023 en el Stade de France, donde interpretó hits como Havana antes de que el Liverpool FC y Real Madrid se disputasen el codiciado título europeo. Una actuación que, además, dejó la anécdota del retraso del encuentro debido a problemas de seguridad alrededor del recinto y que hizo que todo comenzase con demora.

Selena Gomez, Khalid y Marshmello - 2021

La actuación que debía unir al DJ Marshmello con Selena Gomez y Khalid en el estadio Do Dragao de Oporto se vio empañada debido a las circunstancias excepcionales impuestas por la pandemia de Covid 19. Por ello, elaboraron un cuidado vídeo en el que los artistas brillaron con ayuda de efectos especiales, dejando uno de los números más particulares.

Imagine Dragons - 2019

Con motivo de la remodelación del estadio Metropolitano de Madrid, que acogió los partidos del Atlético de Madrid, la UEFA eligió el nuevo templo rojiblanco como espacio perfecto para celebrar la final de la Champions League en el año 2019. Un partido que enfrentó a los equipos ingleses Liverpool y Tottenham después de la actuación de la icónica banda Imagine Dragons, que emocionaron al público británico con temas como Radioactive, Believer o Thunder.

Dua Lipa - 2018

El estadio Olímpico de Kiev acogió el número musical de la britanicoalbanesa Dua Lipa, que mostró por qué estaba acaparando todas las miradas de la industria musical cantando sus primeros éxitos como IDGAF, New Rules o Be The One. Además, contó con la invitación del jamaicano Sean Paul para poner a todos los asistentes a bailar al ritmo de No lie.

Black Eyed Peas - 2017

El grupo estadounidense Black Eyed Peas parece que motivó sobremanera al Real Madrid, que logró vencer en el partido tras el número musical a la Juventus de Turín por un contundente 4-1. Un encuentro que a buen seguro disfrutaron Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo, cuya actuación completa está disponible en la página web de la UEFA.

Alicia Keys - 2016

La artista de Nueva York Alicia Keys fue la encargada de abrir estos espectáculos, siendo la primera en actuar antes del pitido inicial en el estadio de San Siro en el partido que enfrentó al Real Madrid con el Atlético de Madrid. Una actuación para recordar y disponible en la web de la UEFA.