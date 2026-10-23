Todas las actuaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: de Pablo Alborán a Manuel Turizo

Te interesa Qué ha pasado con los españoles nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2026

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 tuvo lugar este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami para reconocer y reivindicar lo mejor de la industria musical latina.

Más allá de los premios, muchos fueron los artistas que inundaron el escenario de música. Entre ellos, destacan Pablo Alborán, Carlos Rivera, Yahritza y Su Esencia, Manuel Turizo, Ozuna, Fuerza Regida, Kapo, Cristian Castro, Ha*Ash o Santos Bravos.

Pablo Alborán y Riza - 'Deditos cruzados'

Pablo Alborán unió su voz a la de Riza, una cantante y compositora estadounidense de ascendencia filipino-cubana. Ambos interpretaron Deditos cruzados, su colaboración que nació improvisada y que publicaron el pasado 1 de octubre. La escenografía se volvió acogedora y convirtió el James L. Knight Center en una íntima sala para acoger una canción delicada sobre la añoranza.

Carlos Rivera, Yahritza y Su Esencia, Paola Jara, Jessi Uribe y Pablo Alborán - Homenaje a Juan Gabriel

Uno de los momentos más especiales de la gala fue el homenaje musical a Juan Gabriel, el cantautor mexicano que murió el 28 de agosto de 2016 con 66 años. Los Premios Billboard de la Música Latina quisieron rendir tributo al artista a una década de su muerte.

Los encargados de poner voz a este tributo fueron Carlos Rivera (Me nace del corazón), Yahritza y Su Esencia (Fue un placer conocerte), Paola Jara con Jessi Uribe (Así fue) y Pablo Alborán. Todos ellos interpretaron un medley donde el español emocionó a todo el público cantando Ya lo sé que tú te vas, un tema de Juan Gabriel de 1982.

Manuel Turizo - 'Como fuera'

Manuel Turizo se rodeó de bailarines para interpretar Como fuera.

Ozuna - Medley

Ozuna empezó cantando Una aventura en un estudio antes de salir al escenario junto a los bailarines para interpretar Tu marido no te quiere, consolidando así su papel como estrella del reguetón.

Fuerza Regida y Chuyin - 'Pues ya ni pedo'

El grupo Fuerza Regida, el gran vencedor de la noche con ocho premios, actuó con "una docena de Chuyíns", según apunta Billboard. Todos los cantantes interpretaron juntos Pues ya ni pedo.

Elvis Crespo y Víctor Manuelle - 'La gozadera'

Elvis Crespo y Víctor Manuelle fueron los encargados de dar comienzo a la gala de los premios al ritmo de La gozadera.

Nanpa Básico y Nella - 'Todo cambia'

Nanpa Básico y Nella llenaron el escenario con imágenes de los terremotos de Colombia y Venezuela para cantar Todo cambia. Al final, la escenografía cambió para llenarse de plantas verdes como metáfora de la esperanza.

Xavi - 'Nadie te extraña'

Xavi lo apostó todo al rojo para interpretar Nadie te extraña.

Kapo - 'Reina (Kriminal)'

Kapo cantó Reina (Kriminal) sentado en una roca con bailarines de fondo.

Pututi, Nesty y Erick Brian - Medley

Pututi, Nesty y Erick Brian interpretaron un medley con las canciones Efímero y El doctorado, esta última de Tony Dize.

Tito Double P - 'Nadie'

Tito Double P hizo honor a La última cena interpretando Nadie rodeado de sus "apóstoles músicos".

Wisin e Ivy Queen - 'Hasta abajo'

Otro dueto fue el de Wisin e Ivy Queen, que cantaron juntos Hasta abajo.

Cristian Castro y Ha*Ash - 'Antes que te cases'

Cristian Castro y Ha*Ash unieron sus voces durante la gala para regalar al público y a los espectadores su interpretación de Antes que te cases.

Santos Bravos - 'Kawasaki'

La banda Santos Bravos hizo sonar Kawasaki.