Pablo Alborán y RIZA sorprenden con 'deditos cruzados', una canción llena de emoción, historia y corazón

La Semana Billboard de la Música Latina 2025 dejó una nueva canción, aunque en ese momento no lo sabíamos.

Pablo Alborán participó en el encuentro Making the Hit LIVE e invitó a sumarse a la cantante RIZA Godoy. "Me parecía que el mix de todas las influencias que tenemos puede creer algo especial y me hacía mucha ilusión presentarla", dijo sobre la la artista filipina-cubana afincada en Miami con quien improvisó una canción que causó sensación entre los asistentes.

La canción convenció también a los propios artistas, que acabaron metiéndose en el estudio para lanzar este viernes 2 de octubre deditos cruzados, un tema cargado de emoción que grabaron en Madrid.

"No puedo explicar lo especial que ha sido este proceso para mí. 🤍", ha confesado la cantante. "Sigo sin creer que hoy estoy viendo el resultado de tantas horas de trabajo, emoción y arte. Sin duda, es uno de mis videos favoritos hasta ahora", ha apuntado en Instagram sobre el vídeo que protagonizan.

La cantante reconoce en esa misma publicación que trabajar con Pablo Alborán y su equipo ha sido "fácil, bonito y especial". "Gracias a la dirección, al styling y a CADA persona que estuvo presente ese día por creer en nuestra visión, entenderla y llevarla a un lugar todavía más hermoso", señala para mostrarse en otra publicación "agradecida de ser parte de una canción tan divina, tan real y con un mensaje tan relevante hoy".