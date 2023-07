Todas las nuevas indirectas de Miley Cyrus a Liam Hemsworth en 'Flowers'

Flowers, la canción que Miley Cyrus dedicó a su ex marido Liam Hemsworthsigue estando entre las 10 canciones más escuchadas mundialmente. La ingeniosa letra está cargada de indirectas a su relación y han ido desvelándose más y más referencias ocultas.

Miley pensó en todo desde el principio. La fecha de lanzamiento estaba planificada para coincidir con el cumpleaños de su ex pareja y efectivamente, el 13 de enero pudimos escuchar por primera vez esta canción.

Flowers de Miley Cyrus

La inspiración

Para empezar con la melodía, la cantante escogió una de las canciones favoritas de Liam,When I was your man de Bruno Mars. Esta canción habla sobre un hombre arrepentido por no haber cuidado su amor y ver a su pareja feliz con otro. Una canción extraña para dedicar en una boda pero el actor lo hizo igualmente cuando se casó con Miley.

La artista jugó con la letra de Bruno Mars y escribió una respuesta a las lamentaciones de la canción original para hablar de que ella se puede valer por sí misma.

When i was your men de Bruno Mars

A “Espero que él te compre flores", "Espero que él te lleve de la mano" o "Espero que él te saque a bailar" Miley contesa: "yo puedo comprarme flores", "puedo sostener mi propia mano" o "puedo sacarme a mí misma a bailar".

Y aunque la artista se basa en la canción When i was your man, el nombre de Flowers también puede estar relacionado con su boda pues fue el elemento decorativo más presente durante la ceremonia.

La letra

Otra de las frases míticas en la canción Flowers es “Built a home and watched it burn” que significa “Construimos una casa y la vimos arder”. La pareja compró una casa en Malibú en 2014 y 2018 se quemó debido a los incendios en California por lo que esta estrofa hace referencia a aquel sueceso.

Los modelitos de Miley

Al comienzo del videoclip de Flowers, Miley lleva un conjunto dorado muy similar al vestido que llevó Jennifer Lawrenceen la presentación de los Juegos del Hambre 2. Los rumores de la infidelidad Liam Hemsworth se medio confirmaron cuando la actriz dejó caer que se besaron fuera de cámaras defendiéndose con “Está muy bueno, ¿tú qué habrías hecho?”. Muchos interpretan esta 'coincidencia' es una indirecta a la actriz. .

Entrevista a Jennifer Lawrence

Además, el conjunto era de YSL, una firma que gustaba mucho al actor y con la que se les vio juntos por última vez. Al final de Flowers, se ve a Miley con un traje oscuro que se parece mucho al que Liam se puso en su boda. De nuevo, un guiño a la vestimenta de su exmarido.

La casa de las infidelidades

La enorme mansión donde se filma el videoclip es el lugar donde Liam llevaba a las chicas con las que engañó varias veces a Miley. Ella no hace ninguna referencia a aquello, más bien todo lo contrario.

La cantante baila enérgicamente con gestos por los que el actor la regañó en la alfombra roja durante el estreno de Avengers: Endgame mientras canta: “Sí, me puedo querer mejor de lo que tú lo puedes hacer” (Yeah, I can love me better than you can).

Liam Hemsworth y Miley Cyrus en la alfombra roja

En 2012 se hicieron virales unas fotos de Miley y Liam saliendo de unas clases de pilates. La artista también ha reflejado esta anécdota haciendo ejercicios con cuerdas y gomas propios de este tipo de entrenamiento en el videoclip.

Aunqueinicialmente Flowers hablaba de desamor, la cantante apostó por cambiar radicalmente el sentido de la letra resultando en la famosa canción que todos conocemos sobre el amor propio.