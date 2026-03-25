Todo sobre 'El Alma al Aire', el musical con canciones de Alejandro Sanz

El Alma al Aire es el título del sexto álbum de estudio de Alejandro Sanz, que incluía una canción homónima. Ahora, también es el nombre de un musical que se estrenará el 1 de octubre en el Teatro Ocaso Coliseum de Madrid. Se trata de una producción inédita que incluye algunas de las canciones más exitosas del artista.

El propio Sanz ha desvelado la noticia en redes sociales: "Cuatro años en silencio para no desvelaros nada. Pero ahora os lo puedo contar. Se estrenará el musical El Alma al Aire en Espańa. Este proyecto me tiene enamorado. Creo que no estoy preparado para ver nuestras canciones en un musical tan bello y tan trabajado como este. Ojalá lo puedan disfrutar. Estoy muy emocionado, muy feliz, muy agradecido con la vida. Y con vosotr@s", ha escrito en X.

El musical corre a cargo de Stage Entertainment y es la primera superproducción original de los productores de El Rey León, Anastasia o Aladdín. Sin embargo, Sanz ha estado involucrado en el proceso: "Intento aportar lo poquito que puedo porque sé que los que están trabajando aquí están a otro nivel en este mundo. Quien no venga a ver esto, se lo va a perder. Es una obra para disfrutarla una y mil veces", cuenta en un vídeo promocional.

Aunque el madrileño es un amante de los musicales, no conocía cómo funcionaban por dentro: "Ha sido muy sorprendente. Tienen códigos que no existen a la hora de hacer una canción. Un musical no es una sucesión de una canción detrás de otra sin más conexión. Todo tiene que estar medido; cómo la música interactúa con los diálogos", dice.

Historia y canciones

La producción incorpora canciones como El Alma al Aire, Amiga mía, No es lo mismo, Corazón partío, ¿Y si fuera ella? o Cai. Para Álvaro Tato, autor del libreto, "el objetivo es que el espectador sienta que es la primera vez que las está escuchando y que están siendo cantadas aquí y ahora. O sea, que los personajes las están descubriendo mientras las hablan, mientras las dicen; que necesitan decir esas palabras, que esa poesía es necesaria", le cuenta a ABC.

A nivel narrativo, el musical presenta una historia sobre la vida: "En un pintoresco pueblo pesquero, Ale, un joven músico con gran talento es testigo, junto a su familia y su amigo Bruno, de cómo la llegada de Alma —una promotora inmobiliaria madrileña que se instala en el pueblo con sus dos hijas— altera el equilibrio de la comunidad. Una historia que reivindica el valor de las raíces, la amistad, la música... y el poder casi mágico del viento del sur".

Elenco

Pepe Nufrio - Ale

Amanda Digón - Ella

Natán Segado - Bruno

Lydia Fairén - Sandy

Antonio MM - Pescador

Inma 'La Carbonera' - Levante

Miriam Madrid - Alma

Inés León - Soledad

Hugo Rruiz - Jamie

Entradas y precios

Las entradas para el musical El Alma al Aire están ya disponibles a través de este enlace. Por tanto, ya se conocen los precios de cada categoría: